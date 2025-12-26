Китай запали първото космическо барбекю

Шестима астронавти на борда на "Тянгун" направиха първото в историята космическо барбекю на 4 ноември 2025 г. с помощта на специална фурна с горещ въздух, доставена с кораба "Шънджоу-21".

Преди да си представите астронавти с престилки, които обръщат шишчета на открит огън, нека уточним - в Космоса няма място за огън и дим. Вместо това китайските инженери са създали фурна с горещ въздух, която е нещо като свръхмодерна космическа скара. Тя е проектирана да работи в условия на микрогравитация, което означава, че няма да видите нито една троха да се носи из станцията, нито пък риск от пожар, защото един неуспешен опит за барбекю в Космоса би бил доста взривоопасен.

Фурната не е просто кухненски уред, тя е символ на иновация. Доставена с последната мисия "Шънджоу-21", тя позволява на екипажа да експериментира с термична обработка на храни, което е огромна крачка напред в сравнение с обичайните сублимирани ястия.

На пръв поглед може да ви се стори, че това е просто забавен експеримент, но зад "космическото барбекю" се крият сериозни научни и психологически причини. Печенето в микрогравитация не е като да сложиш нещо във фурната у дома. На Земята горещият въздух се движи нагоре, а в Космоса всичко е навсякъде. Експериментът позволява на учените да разберат как топлината се разпространява в безтегловност и как това влияе на текстурата и вкуса на храната.

Второ, и може би по-важно, е психологическият ефект. Астронавтите прекарват месеци в затворена среда, далеч от семейството, приятелите и от любимата си храна. Мирисът на прясно приготвена храна, дори ако е само от фурна, може да направи чудеса за настроението.

За да оценим напълно значението на това барбекю, нека се върнем малко назад във времето. Първите астронавти, като Юрий Гагарин, са хапвали храна от тубички - нещо като паста за зъби. С годините нещата се подобряват - сублимираните храни стават по-вкусни, а менюто - по-разнообразно. Но дори и най-добре приготвеното сублимирано ястие не може да се сравни с усещането за прясно изпечена храна.

През 2019 г. астронавтите на Международната космическа станция направиха първия опит за печене в Космоса, като изпекоха шоколадови бисквити във фурна. Тогава това беше наречено с шеговитото име "космическо барбекю", макар че ставаше дума за бисквитки. Китайският експеримент вдига летвата - не само защото е фокусиран върху месни ястия, които напомнят за истински грил, но и защото е част от по-широка стратегия за автономност в Космоса.

Опасностите на космическата скара

Космосът не е място за импровизации, особено когато става дума за храна. Първо, всяко парче храна трябва да бъде внимателно подбрано и опаковано, за да не създава отпадъци или трохи, които могат да повредят оборудването на станцията. Представете си една троха да се забие в контролния панел - това е потенциална катастрофа.

Второ, топлината е сериозен проблем. В затворена среда като космическа станция прегряването или неравномерното разпределение на топлината може да доведе до рискове. Фурната е проектирана с множество предпазни механизми, но все пак всяко включване е малко като игра на рулетка.

И накрая, нека не забравяме за енергията. Всеки уред на борда използва ценни ресурси, така че фурната трябва да бъде изключително ефективна. Астронавтите не могат просто да я включат за часове, както бихме направили у дома с бавно печене на ребра. Това е барбекю с таймер и строги правила.

Китай планира още експерименти, свързани с храната - от отглеждане на пресни зеленчуци в орбита до разработване на технологии за рециклиране на отпадъци в хранителни продукти.

"Космическото барбекю" на 4 ноември 2025 г. е само началото. Учените вече работят върху нови начини за приготвяне на храна в космоса, включително 3D принтиране на ястия и разработване на изкуствени вкусове, които да имитират любимите ни земни рецепти. Представете си да си отпечаташ пица в орбита или да си направиш синтетичен стек, който има вкус на истински.

*Д-р Теодора Личева е експерт и преподавател по национална и международна сигурност.