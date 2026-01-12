Нефто-газовият сектор все повече влиза в "облака"

В условията на все по-строги екологични разпоредби и нарастващо обществено внимание към "зеленото" развитие, секторът "нефт и газ" се стреми не само да намалява обема на вредните емисии, но и да осигурява прозрачен и ефективен контрол върху тях. А такъв контрол се постига с внедряване на съвременни технологии за мониторинг. Специално място в този процес заемат Интернет на нещата (IoT) и облачните платформи, пише Rosstip.

Умните сензори

Традиционните методи за контрол на емисиите - измерване "на ръка" и периодични лабораторни анализи, вече не отговарят на съвременните изисквания. Те са и скъпи, и подвластни на човешкия фактор, което понижава достоверността на данните. Тук на помощ идва Интернет на нещата (IoT) — мрежа от стотици и хиляди взаимосвързани сензори и датчици, инсталирани при източниците на емисии, в производствените зони, на тръбопроводите и резервоарите.

Тези устройства измерват в реално време въглероден диоксид (CO₂), метан (CH₄), азотни и серни оксиди, летливи органични съединения и др. Сензорите си имат система за самокалибриране и могат да работят в екстремни условия, характерни за нефтения и газовия сектор.

В облаците

IoT сензорите са само част от системата. За ефективен мониторинг е изключително важно не само да се събират данни, но и да се анализират в реално време, да се съхраняват в защитена среда, но и да са достъпни за заинтересованите страни. Тук влизат в действие облачните платформи, интегрирани със системи за автоматизирано управление на производството.

Облачните решения позволяват:

 Централизирано събиране на данни от хиляди датчици, инсталирани в цялата производствена верига;

 Осигуряване на многопластов анализ с помощта на изкуствен интелект и машинно обучение за идентифициране на аномалии в емисиите;

 Незабавно уведомяване на оператори и инженери при превишаване на нормите;

 Автоматично генериране на отчети за надзорните органи в съответствие с националните и международните стандарти.

Освен това облачните платформи позволяват да се моделират емисиите в бъдеще въз основа на текущи производствени показатели, като помагат на компаниите предварително да коригират производствените процеси.

Интерфейс на облачна платформа, която "бди" за спазване на нормите за емисии.

Съвременните цифрови решения позволяват не само наблюдение, но и автоматична намеса в производствените процеси, когато показателите за замърсяване доближават критични стойности. Това е възможно благодарение на интеграцията на системите за мониторинг с изпълнителни механизми: например системи за вентилация, факелно горене или преработка на отпадъчни газове.

Този подход се нарича затворена система за управление на емисиите (Closed-loop Emission Control) и става особено важен в обекти с високо въздействие върху околната среда – сондажни платформи, компресорни станции, инсталации за преработка на природен газ.

Друг важен аспект на цифровизацията е интеграцията с цифрови двойници

(Digital Twins) — виртуални модели на производствени обекти, където може не

само да се проследяват текущите показатели, но и да се тестват сценарии за

подобряване на екологичната ефективност.



Водещи енергийни компании вече дават пример за успешно прилагане на

цифров мониторинг на емисиите:

Shell в партньорство с Microsoft внедри система за мониторинг на емисиите на сондажни платформи, използваща изкуствен интелект за прогнозен анализ. Saudi Aramco използва мрежа от лазерни и оптични сензори за

проследяване на течове на метан и свързване на данни със собствените й ESG отчети. „Газпром нефт“ реализира проекти в своите нефтопреработвателни заводи, внедрявайки IoT системи и облачни решения на базата на местни платформи.

Използването на дигитално наблюдение на емисиите позволява:

- значително да се намалят глобите за превишения;

- да се подобри екологичната репутация на компанията, вкл. и пред ESG инвеститорите;

- да се повиши енергийната ефективност на производствените процеси чрез по-точно управление на технологичните режими;

- да се осигури съответствие с международните екологични стандарт като ISO 14001, OGMP 2.0, EU ETS и други.



Напред с очевидните предимства пред цифровизацията на мониторинга на емисии има и предизвикателства - необходимост от модернизиране на инфраструктурата, защита на данните от киберзаплахи, обучение на персонала за работа с нови технологии.

Независимо от това развитието на технологиите и държавните програми за цифрова трансформация правят процеса неизбежен и перспективен. През следващите години IoT и облачните решения ще се превърнат в стандарт за екологичен мониторинг в нефто-газовия отрасъл.

Цифровизацията и автоматизацията на мониторинга на емисиите трансформират петролната и газовата промишленост, правейки контрола на емисиите по-точен, ефективен и прозрачен. IoT и облачните технологии откриват нови хоризонти за устойчиво развитие, съответствие на екологичните стандарти и повишаване на оперативната ефективност. Цифровите екосистеми се превръщат в основа за зеленото бъдеще за нефта и газа.