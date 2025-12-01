Следващият етап на шистовата революция ще притесни ОПЕК

След години на технологични пробиви шистовата индустрия все още оставя по-голямата част от петрола под земята. В най-добрия случай американските сондажи извличат едва 15% до 10% от наличното, другата част остава на хиляди футове дълбочина. Засега.

Но следващата фаза на революцията – да я наречем „4.0“ – е инженерна надпревара в подобряването на така наречения коефициент на добив. Увеличаването на съотношението дори с един процентен пункт се отплаща с милиарди долари през целия жизнен цикъл на хилядите сондажи в Тексас, Ню Мексико, Северна Дакота и Колорадо, пише Хавиер Блас в статия за "Блумбърг", публикувана в energynow.com.

„Най-доброто място да намерите петрол е там, където вече знаете, че има петрол“, казва главният изпълнителен директор на Chevron Майк Уърт. "Знаем къде е петролът. Ако оставим 90% от него под земята, значи не сме намерили решение как да го извадим.“

Ако инженерите успеят, това ще превърне шистовия газ

от спринтьор в маратонец

Въздействието няма да бъде под формата на бликащ фонтан, а по-скоро постоянен поток от барели много по-продължително, отколкото индустрията е очаквала. И колкото повече САЩ осигуряват продукция, толкова по-малко други източници и преди всичко картелът ОПЕК+ ще могат да оказват влияние на цените.

L-образните сондажи

Американските рискови предприемачи прекараха голяма част от 90-те и началото на 2000-те години в експерименти с експлоатацията на нов за времето си източник на нефт: шистовите формации. За неопитното око - геологията наподобява тирамису, с тънки слоеве от продуктивна, но трудноразрушима скала, разположена между непродуктивни пластове. Инженерите откриха начин да достигнат до подземните богатства с пробиването на вертикални сондажи на

няколко мили дълбочина в "тирамисуто" и последващо завъртане на сондажа на 90 градуса, за да бъде продължен хоризонтално, към момента до 22 000 фута (6705 метра) дълбочина. Тези L-образни сондажи достигат дълбоко в продуктивния пласт. След това идва ред на хидравличното разбиване (фракинга): вода, пясък и химикали, впръсквани дълбоко под земята, за да освободят нефта от твърдата шистова скала.

Последва бум, който доведе до рекордно производство на петрол в САЩ, като общото количество течни петролни продукти достигна средно 20,3 милиона барела на ден през 2024 г. - с близо 200% повече от 6,8-те милиона барела на ден през 2006 г. Но по-голямата част от суровия нефт остана под земята, тъй като въглеводородните молекули не можаха да бъдат достигнати. Американските петролни инженери обаче, които вече са се превърнали в една от най-трансформиращите сили, които американската икономика и политика някога са виждали, все още не са приключили.

След фракинг на скалата, пясъкът, впръскан под земята (пропант), „подпира“ пукнатините, като предотвратява затварянето. Изтласкването на пропанта до пукнатините е трудно, тъй като той е по-тежък от водата, използвана за пренасянето му. Друг проблем е естественото триене, което не позволява на въглеводородите да достигнат до сондажа. Решението е в използване на повърхностноактивни вещества, които намаляват напрежението между молекулите.

Exxon Mobiработи много активно върху пропантите, Chevron се фокусират върху повърхностноактивните вещества.

Всеки в шистовата индустрия опитва свой собствен подход



Леките пропанти помагат, но доскоро високата им цена, приблизително 1 милион долара на сондаж, надвишаваше печалбата от допълнително добития нефт. Exxon експериментират с нова формула, която според компанията е по-евтина, като използват частици от нефтен кокс - страничен продукт от собствените им рафинерии. Компанията твърди, че добивът от сондаж може да се подобри с до 20%, но индустрията остава скептична. Exxon използват своя новопатентован пропант в една четвърт от сондажните си кладенци в Пермския басейн и планират да разширят употребата му до приблизително 50% до края на следващата година.

Други експериментират със собствени леки формули, като се надяват да постигнат аналогични резултати. Междувременно Chevron изпробва нова формула. Компанията вече има голям бизнес за производство на нефтохимикали като смазочни материали, а талан и използва своите талантливите й инженери търсят евтини повърхностноактивни вещества, които могат да намалят триенето вътре в нефтените резервоари. Както и при пропантите проблемът е в цената. Но Chevron работи по формули за снижаването й.

„Подобреният добив е следващата стъпка“, казва Вирт. „Ще продължим да виждаме подобрения в ефективността на сондирането ... Но сега трябва да добиваме повече от нефта и газа“, казва той и дава за пример нефтени находища в долината Сан Хоакин в Калифорния, където коефициентът на нефтодобив е над 60% след експлоатация в продължение на повече от 100 години.

Шистовата индустрия вече е преминала

през няколко етапа

Първият - версия 1.0, изискваше постоянно високи цени на петрола, за да оправдае разходите. Дирижираният от Саудитска Арабия срив на цените на петрола през 2015-2016 г. я постави в сложна ситуация и я принуди да стане по-ефективна - шистов добив версия 2.0. Той все още разчиташе на по-високи цени и на щедростта на Уолстрийт, но успя да увеличи производството много бързо. Когато инвеститорите видяха, че вече има възвращаемост, се появи версия 3.0. Фокусът бяха акционерите: бурните дни на „сондирай, бейби, сондирай“ бяха заменени от щедри дивиденти и дори обратно изкупуване на акции. И все пак, всяка версия оставяше много нефт в земните недра - оттук и тласъкът за версия 4.0.

На индустрията ще ѝ трябват пот, въображение, време и долари – за да превземе и този връх . Но, както заяви Каес Ван'т Хоф Хоф, изпълнителен директор на водещата компания за шистов добив Diamondback Energy Inc., в неотдавнашно писмо до акционерите: „Никога не подценявайте американските инженери.“