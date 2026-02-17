България става център за радиоастрономия в Югоизточна Европа

До края на 2026 година България ще завърши изграждането на първата за Югоизточна Европа наблюдателна станция на радиотелескопа LOFAR (Нискочестотен масив), съобщиха от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при Българската академия на науките (НАО - БАН).

LOFAR е най-големият радиотелескоп в света за ниски честоти. Това е паневропейски проект, който включва 52 антенни станции в осем държави - Нидерландия, Германия, Полша, Франция, Ирландия, Латвия, Швеция и Великобритания. В момента е в ход разширяване с допълнителни станции в Италия и България, казаха от института.

Изследванията с радиотелескопа LOFAR обхващат научни области като слънчева физика, космическо време, образуване на галактики, физика на пулсарите, преходни радио явления и космически магнитни полета.

България е съучредител на Европейския консорциум за изследователска инфраструктура LOFAR ERIC, създаден от Европейската комисия през декември 2023 година, заедно с Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия и Полша. Проектът LOFAR-BG е финансиран като част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България 2020-2027, координирана от Министерството на образованието и науката (МОН).

Станцията LOFAR-BG се изгражда в непосредствена близост до Националната астрономическа обсерватория Рожен. Институтът по астрономия с НАО при БАН организира летен стаж по радиоастрономия и изграждане на LOFAR-BG през 2026 година. Стажът е предназначен за студенти, докторанти и млади учени с интерес към радиоастрономията, физиката и инженерните науки, казаха още от института.