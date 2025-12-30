С какво България успя във високите технологии и науката през 2025 г.

Йонко Чуклев, който е заместник-председател на сдружение "Професионална асоциация по роботика и автоматизация, член на УС на Българската стопанска камара, подреди топ 10 на най-сериозните успехи на България във високите технологии и науката през 2025 г.

✔️Първият изцяло български научен спътник Balkan-1 беше изстрелян през януари на борда на SpaceX Falcon 9. Спътникът Balkan-1 e разработен от "Ендуросат" с AI-мощности за мониторинг на селското стопанство, горите, водните басейни и биоразнообразието, като сензорът му осигурява резолюция, при която един пиксел покрива 1,5 м² земна площ.

✔️Българската компания Hydrogenera спечели поръчка от завода на Volkswagen в Познан за доставка на 90 kW електролизьор, който ще оптимизира изгарянето на газ в производствено оборудване и ще намали енергийните разходи и емисии.

✔️В Панагюрище беше открит един от най-модерните циклотронни комплекси на Балканите. С него ще могат да се произвеждат радиофармацевтици, които са златен стандарт в съвременната диагностика и лечение на онкологични и други тежки заболявания.

✔️Институтът INSAIT създаде и пусна за свободно ползване фундаментален модел за роботика SPEAR-1. Това е първи европейски отворен модел, обучен върху реални 3D данни. Той предоставя на роботите усъвършенствано 3D пространствено разбиране и ползва до 20 пъти по-малко тренировъчни данни в сравнение с традиционните решения в роботиката.

✔️Българската компания International Power Supply (IPS) откри гигафабрика за системи за съхранение на енергия BG EXERON X-BESS в индустриалния парк "Хемус" в Челопечене. Фабриката стана първи проект от България, впиcaн ĸaтo cтpaтeгичecĸи пo oтнoшeниe нa чиcтитe тexнoлoгии в EC.

✔️"БТЛ Индъстрийз" откри нова високотехнологична фабрика за медицински устройства в Пловдив (най-голяма чешка инвестиция у нас досега за 100 млн. лв.). В българския завод се произвежда цялото продуктово портфолио на BTL, включително и иновативни проекти като ЕКГ апарат с модул за изкуствен интелект, който помага с интерпретацията на изследванията.

✔️В Силистра корабостроителницата Elica Yard произведе 50-футов катамаран на стойност около 2,3 млн. евро за клиент от Бодрум. Компанията работи по производството на още два подобни плавателни съда, а първият български катамаран OMAYA 50 спечели международното отличие Catamaran Revelation 2025 на фестивала в Кан.

✔️Учени от Института по физика на твърдото тяло към БАН развиват проект за лазерно индуциран управляем ядрен синтез. Проектът има потенциал за значим пробив в световната енергетика и затова беше подкрепен от Министерството на иновациите и растежа с от 10 милиона лева за продължаване на изследванията.

✔️България беше избрана като една от шестте държави в ЕС, където ще бъде изградена AI фабрика (част от инициативата EuroHPC). Инвестицията от 90 млн. евро ще надгради суперкомпютъра в София Тех Парк и ще даде на института INSAIT ресурса да обучава мащабни AI модели.

✔️В индустриален парк "Балкан" край Ловеч заработи най‑голямата система за съхранение на електроенергия в Европейския съюз. Новата батерийна система за съхранение на ток има капацитет от близо 500 MWh и мощност 124 MW, съставена от 111 литиево‑железно‑фосфатни батерии.