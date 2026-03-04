Медия без
Обсерваторията в Рожен има нов директор

Днес, 12:54
Проф. д-р Камен Козарев
Проф. д-р Камен Козарев е новият директор на Института по астрономия с Националната астрономическа обсерватория към Българската академия на науките, предава БГНЕС.

Проф. Козарев, който ръководи отдел „Слънце и слънчева система“ в Института по астрономия с НАО – БАН и е активен участник в международни научни мрежи и работни групи в областта на космическото време и хелиофизиката, спечели конкурс за позицията. Той е утвърден от ръководството на БАН за директор с 4-годишен мандат.

Научната дейност на проф. Камен Козарев е съсредоточена в областта на слънчевата и хелиосферната физика, със специален фокус върху слънчевите изригвания, короналните ударни вълни, ускорението и транспорта на високоенергийни частици, както и приложението на съвременни методи за обработка на данни и изкуствен интелект в радиоастрономията и космическото време. 

