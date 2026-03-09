За първи път човешки апарат променя орбитата на астероид

Учени от Лабораторията за реактивно движение на НАСА потвърдиха, че мисията DART (Double Asteroid Redirection Test) е успяла трайно да промени движението на астероид след умишлен сблъсък с него, съобщават БГНЕС и уебсайтът The Debrief.

Космическият апарат се удари през септември 2020 г. в малкия астероиден спътник Диморфос. След анализа на данните специалистите установяват, че ударът е променил орбитата на обекта както около по-големия астероид Дидимос, така и около Слънцето.

Диморфос е гравитационно свързан с Дидимос, което означава, че всяка промяна в движението му влияе и върху цялата система. Ударът на апарата е изхвърлил огромен облак скалисти отломки в космоса, което допълнително е усилило ефекта върху движението на астероида.

"Тъй като отломките отнесоха собствен импулс далеч от астероида, те придадоха на Диморфос експлозивен тласък – явление, което учените наричат фактор на усилване на импулса", обяснява изследователският екип.

Макар промените да изглеждат малки в космически мащаб, те са ясно измерими. Наблюденията потвърждават, че орбиталният период на Диморфос около Дидимос се е съкратил с около 33 минути при всяка обиколка. Орбитата на двойната астероидна система около Слънцето също е претърпяла минимална промяна – приблизително 0,15 секунди.

"Промяната в орбиталната скорост на системата е около 11,7 микрона в секунда, или приблизително 4,3 см на час", посочва водещият автор на изследването Рахил Макадия от Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн.

Подобни изменения са малки в астрономически мащаб, но могат да се окажат решаващи. Дори минимално отклонение в движението на астероид може да бъде разликата между това опасен обект да удари Земята или да я пропусне.

Изследователите подчертават, че преди това не е имало научно потвърден случай, в който създаден от човека апарат да промени орбитата на естествен космически обект. Успехът на мисията демонстрира потенциала на т.нар. „кинетични ударни апарати“ – космически апарати, предназначени да отклоняват астероиди, ако се окажат на курс към Земята.

Ключова част от стратегията на НАСА за планетарна защита е бъдещата мисия Near-Earth Object Surveyor – космически телескоп, създаден специално за откриване на обекти, които се приближават до Земята. Той ще търси трудни за засичане астероиди и комети, включително тъмни обекти, които отразяват малко видима светлина.

Екипът отбелязва, че резултатите от мисията DART дават реално доказателство, че кинетичният удар може да бъде ефективен метод за защита на планетата от потенциално опасни астероиди.