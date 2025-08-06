Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 8 август

Днес, 03:03

Макс спорт 1

02:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, финал, Карен Хачанов - Бен Шелтън
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Камило Уго Карабели - Кей Нишикори
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Борна Чорич - Емилио Нава
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Дженсън Бруксби - Александър Мюлер
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Даниел Алтмайер - Роберто Баутиста Агут
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Лърнър Тиен - Леандро Риди
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Гаел Монфис - Нишеш Басавареди

БНТ 3

11:00 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере
15:50 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере

Евроспорт 1

12:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, V етап
17:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Ен, III етап
20:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", I кръг
21:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", I кръг

Евроспорт 2

14:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", I кръг
15:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", I кръг
21:00 Голф: PGA тур, "Сейнт Джуд Чемпиъншип", II ден

Макс спорт 4

15:00 Голф: "Скотиш Чемпиъншип", II ден

Диема спорт

19:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "ЦСКА 1948"
21:15 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Ботев" (Враца)    

Нова спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Пройсен" (Мюнстер) - "Падерборн"

Диема спорт 3

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Нюрнберг" - "Дармщат"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Бирмингам" - "Ипсуич"

Ринг

22:15 Футбол: Примейра лига, "Каза Пиа" - "Спортинг" (Лисабон)

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (30 юни - 6 юли)
30 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 юни)
23 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 юни)
16 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 юни)
09 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 юни)
02 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (26 май - 1 юни)
26 Май 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 май)
19 Май 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 май)
12 Май 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 май)
05 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар