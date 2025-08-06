Спортът по телевизията - 8 август

Макс спорт 1
02:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, финал, Карен Хачанов - Бен Шелтън
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Камило Уго Карабели - Кей Нишикори
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Борна Чорич - Емилио Нава
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Дженсън Бруксби - Александър Мюлер
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Даниел Алтмайер - Роберто Баутиста Агут
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Лърнър Тиен - Леандро Риди
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Гаел Монфис - Нишеш Басавареди
БНТ 3
11:00 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере
15:50 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере
Евроспорт 1
12:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, V етап
17:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Ен, III етап
20:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", I кръг
21:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", I кръг
Евроспорт 2
14:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", I кръг
15:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", I кръг
21:00 Голф: PGA тур, "Сейнт Джуд Чемпиъншип", II ден
Макс спорт 4
15:00 Голф: "Скотиш Чемпиъншип", II ден
Диема спорт
19:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "ЦСКА 1948"
21:15 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Ботев" (Враца)
Нова спорт
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Пройсен" (Мюнстер) - "Падерборн"
Диема спорт 3
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Нюрнберг" - "Дармщат"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Бирмингам" - "Ипсуич"
Ринг
22:15 Футбол: Примейра лига, "Каза Пиа" - "Спортинг" (Лисабон)