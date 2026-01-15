Медия без
Спортът по телевизията - 17 януари

Днес, 03:03

Евроспорт 2

02:00 Голф: PGA тур, "Хавай Оупън", II ден
09:50 Северна комбинация (жени): СК в Оберхоф, ски скокове
10:35 Северна комбинация (мъже): СК в Оберхоф, ски скокове
12:35 Северна комбинация (жени): СК в Оберхоф, ски бягане
13:20 Северна комбинация (мъже): СК в Оберхоф, ски бягане
15:15 Биатлон (мъже): СК в Руполдинг, 10 км спринт
16:50 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, мъже
20:25 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, танцови двойки

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, финал, Себастиан Баес - Якуб Меншик
16:00 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/2-финал, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Нефтохимик"
19:00 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/2-финал, "Пирин" (Разлог) - ЦСКА
23:30 НФЛ: плейофи, АФК, дивизии, "Денвър Бронкос" - "Бъфало Билс"

Макс спорт 2

06:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, финал, Юго Умбер - Томаш Махач
18:00 Футбол: Купа на Африка, мач за 3-то място, Египет - Нигерия

Евроспорт 1

08:15 Ски скокове (мъже): СК в Сапоро, голяма шанца
10:00 Ски скокове (жени): СК в Джандзякоу, малка шанца
11:30 Ски (жени): СК в Тарвизио, спускане
15:00 Снукър: "Мастърс", 1/2-финал, Джъд Тръмп - Джон Хигинс
21:00 Снукър: "Мастърс", 1/2-финал, У Идзъ - Нийл Робъртсън / Кайрън Уилсън

Макс спорт 4

09:30 Голф: "Дубай Инвитейшънъл", III ден
15:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Леванте"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Атлетик" (Билбао)
19:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Овиедо"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Виляреал"

Нова спорт / Диема спорт 3

13:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Банско, паралелен гигантски слалом

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:30 Ски (мъже): СК във Венген, спускане

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Манчестър Сити"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Брентфорд"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Арсенал"

Диема спорт

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Лестър"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Бърнли"
20:00 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Ница"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Тенерифе"
00:00 НБА: "Далас Маверикс" - "Юта Джаз"

Нова спорт

15:00 Футбол: Франция, Лига 2, "Троа" - "Реймс"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Фулъм"
19:30 Футбол: Чемпиъншип, "Суонзи" - "Бирмингам"
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Херта" (Берлин) - "Шалке 04"

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Интер"
19:00 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Сасуоло"
21:45 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Ювентус"

Диема спорт 3

16:30 Футбол: Бундеслига, "Хофенхайм" - "Байер" (Леверкузен)
19:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Байерн" (Мюнхен)
22:05 Футбол: Лига 1, "Анже" - "Олимпик" (Марсилия)

Ринг

17:30 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - "Гоу Ахед Ийгълс"
21:00 Футбол: Ередивизи, "Фортуна" (Ситард) - ПСВ "Айндховен"
23:00 Футбол: Примейра лига, "Рио Аве" - "Бенфика"

 

