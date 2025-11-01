Спортът по телевизията - 3 ноември

Макс спорт 4
00:15 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Кълъмбъс Блу Джакетс"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Осасуна"
Диема спорт 2
01:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Атланта Хоукс"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Духаил" - "Шабаб Ал Ахли"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Евертън"
Евроспорт 1
08:30 Снукър: Международен шампионат, I кръг, Джъд Тръмп - Матю Стивънс
13:30 Снукър: Международен шампионат, I кръг, Сандерсън Лам - Рони О`Съливан
Макс спорт 2
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, Дамир Джумхур - Джейкъб Фърнли
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, Миомир Кецманович - Камил Майхжак
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Миньор" (Перник) - "Балкан"
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Валядолид" - "Гранада"
Макс спорт 1
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Ян Чойнски - Лоренцо Сонего
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Джовани Мпечи Перикар - Виталий Сачко
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Валентин Ройер - Камерън Нори
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Матео Беретини - Кентен Алис
02:30 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Питсбърг Пенгуинс"
Нова спорт
15:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Насаф" - "Ал Вахда"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Трактор" - "Ал Шорта"
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Гарафа" - "Ал Хилал"
Диема спорт
16:00 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Локомотив 1929" (София)
18:15 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "ЦСКА 1948"
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Дженоа"
21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Каляри"
Диема спорт 3
21:30 Футбол: Купа на Англия, I кръг, "Тамуърт" - "Лейтън Ориент"