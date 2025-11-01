Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 3 ноември

Днес, 03:03

Макс спорт 4

00:15 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Кълъмбъс Блу Джакетс"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Осасуна"

Диема спорт 2

01:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Атланта Хоукс"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Духаил" - "Шабаб Ал Ахли"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Евертън"

Евроспорт 1

08:30 Снукър: Международен шампионат, I кръг, Джъд Тръмп - Матю Стивънс
13:30 Снукър: Международен шампионат, I кръг, Сандерсън Лам - Рони О`Съливан

Макс спорт 2

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, Дамир Джумхур - Джейкъб Фърнли
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, Миомир Кецманович - Камил Майхжак
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Миньор" (Перник) - "Балкан"
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Валядолид" - "Гранада"

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Ян Чойнски - Лоренцо Сонего
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Джовани Мпечи Перикар - Виталий Сачко
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Валентин Ройер - Камерън Нори
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Матео Беретини - Кентен Алис
02:30 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Питсбърг Пенгуинс"

Нова спорт

15:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Насаф" - "Ал Вахда"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Трактор" - "Ал Шорта" 
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Гарафа" - "Ал Хилал"

Диема спорт

16:00 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Локомотив 1929" (София)
18:15 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "ЦСКА 1948"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Дженоа"
21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Каляри"

Диема спорт 3

21:30 Футбол: Купа на Англия, I кръг, "Тамуърт" - "Лейтън Ориент"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
01 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте