Волейболистът Александър Николов и щангистът Карлос Насар влязоха в Топ 10 на 52-рото издание на анкетата на БТА "Спортист на Балканите". В традиционното допитване за 2025 г. участваха националните агенции на страните от региона - АНА-МПА (Гърция), АДЖЕРПРЕС (Румъния), Анадолска агенция (Турция), ТАНЮГ (Сърбия), МИНА (Черна гора), МИА (Северна Македония), ХИНА (Хърватия), ФЕНА (Босна и Херцеговина), КНА (Кипър), АТА (Албания) и КосоваПрес (Косово).

Николов стана най-резултатният играч на световното първенство за мъже във Филипините и беше с ключова роля за спечелените от националния тим на България сребърни медали, като беше избран и в отбора на най-добрите в турнира. Насар пък триумфира със световната титла по вдигане на тежести в кат. до 94 кг със световен рекорд в изтласкването, както и със златото при 96-килограмовите на европейското първенство със световни рекорди в изтласкването и в двубоя.

В тазгодишното издание на анкетата на БТА бяха посочени имената на общо 47 спортисти, като от българите точки получиха още баскетболистът Александър Везенков, който беше определен за MVP на плейофите в Евролигата и попадна в идеалния отбор за сезона в най-престижната клубна надпревара на Стария континент; европейският шампион по вдигане на тежести в кат. до 55 кг Ангел Русев; европейският първенец в зала в скока на дължина Божидар Саръбоюков; световната вицешампионка и европейска сребърна медалистка в индивидуалния многобой по художествена гимнастика Стилияна Николова; и световният шампион в алпийския сноуборд Тервел Замфиров.

Победителят и пълните резултати от вота ще бъдат обявени на церемония в София чак на 16 февруари 2026 г. Денят е избран, тъй като това е датата, на която през 1898 г. излиза първият информационен бюлетин на Българската телеграфна агенция.

ТОП 10 НА "СПОРТИСТ НА БАЛКАНИТЕ" 2025 (по азбучен ред):

Александър Николов (България) - волейбол

Алперен Шенгюн (Турция) - баскетбол

Давид Попович (Румъния) - плуване

Дистрия Красничи (Косово) - джудо

Емануил Каралис (Гърция) - лека атлетика

Зринка Лютич (Хърватия) - ски алпийски дисциплини

Карлос Насар (България) - вдигане на тежести

Никола Йокич (Сърбия) - баскетбол

Стефанос Дускос (Гърция) - гребане

Янис Адетокунбо (Гърция) - баскетбол