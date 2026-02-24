Спортът по телевизията - 26 февруари

Макс спорт 1
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Александър Зверев - Миомир Кецманович
04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Франсис Тиафоу - Александър Ковачевич
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Валентин Вашеро - Гаел Монфис
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал, Даниил Медведев - Дженсън Бруксби
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал, Феликс Оже-Алиасим - Иржи Лехечка
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал, Андрей Рубльов - Артур Риндеркнеш
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал, Якуб Меншик - Талон Грикспор
Макс спорт 3
04:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Колорадо Авъланч"
19:45 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Цървена звезда" - "Лил"
22:00 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Нотингам" - "Фенербахче"
Макс спорт 2
12:30 Голф: "Южна Африка Оупън", I ден
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, Адолфо Вайехо - Емилио Нава
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, Франсиско Серундоло - Елмер Мьолер
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, Кристиан Гарин - Себастиан Баес
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, Алехандро Табило - Тиаго Тиранте
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Уелс Оупън", III кръг, Марк Уилямс - Бари Хоукинс
16:00 Снукър: "Уелс Оупън", III кръг, Джак Джоунс - Нийл Робъртсън
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", III кръг
22:00 Снукър: "Уелс Оупън", III кръг
bTV Action
19:45 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Ференцварош" - "Лудогорец"
22:00 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Селта" - ПАОК
Ринг
19:45 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Щутгарт" - "Селтик"
22:00 Футбол: Лига на конференцията, плейоф, реванш, "Кристъл Палас" - "Зрински Мостар"
Макс спорт 4
19:45 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Виктория" (Пилзен) - "Панатинайкос"
22:00 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Болоня" - "Бран"
Евроспорт 2
21:00 Голф: PGA тур, "Палм Бийч Класик", I ден