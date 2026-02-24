Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 26 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Александър Зверев - Миомир Кецманович
04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Франсис Тиафоу - Александър Ковачевич
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Валентин Вашеро - Гаел Монфис
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал, Даниил Медведев - Дженсън Бруксби
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал, Феликс Оже-Алиасим - Иржи Лехечка
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал, Андрей Рубльов - Артур Риндеркнеш
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал, Якуб Меншик - Талон Грикспор

Макс спорт 3

04:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Колорадо Авъланч"
19:45 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Цървена звезда" - "Лил"
22:00 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Нотингам" - "Фенербахче"

Макс спорт 2

12:30 Голф: "Южна Африка Оупън", I ден
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, Адолфо Вайехо - Емилио Нава
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, Франсиско Серундоло - Елмер Мьолер
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, Кристиан Гарин - Себастиан Баес
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, Алехандро Табило - Тиаго Тиранте

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Уелс Оупън", III кръг, Марк Уилямс - Бари Хоукинс
16:00 Снукър: "Уелс Оупън", III кръг, Джак Джоунс - Нийл Робъртсън
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", III кръг
22:00 Снукър: "Уелс Оупън", III кръг

bTV Action

19:45 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Ференцварош" - "Лудогорец"
22:00 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Селта" - ПАОК

Ринг

19:45 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Щутгарт" - "Селтик"
22:00 Футбол: Лига на конференцията, плейоф, реванш, "Кристъл Палас" - "Зрински Мостар"

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Виктория" (Пилзен) - "Панатинайкос"
22:00 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Болоня" - "Бран"

Евроспорт 2

21:00 Голф: PGA тур, "Палм Бийч Класик", I ден

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)
23 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?