Спортът по телевизията - 24 септември

Днес, 03:03

Макс спорт 4

01:00 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш, "Расинг Клуб" - "Велес Сарсфилд"
03:30 Футбол: Копа Судамерикана, 1/4-финал, реванш, "Флуминензе" - "Ланус"
20:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Алавес"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Райо Валекано"

Макс спорт 3

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Жауме Мунар - Матео Беретини
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Йосуке Ватануки - Нуно Боржеш
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Даниел Алтмайер - Денис Шаповалов
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Мартон Фучович - Франсис Тиафоу
18:00 Футбол: Купа на Италия, II кръг, "Парма" - "Специя"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Малмьо" - "Лудогорец"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: контрола, "Вегас Голдън Найтс" - "Лос Анджелис Кингс"
10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/4-финал, Италия - Белгия
15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/4-финал, Полша - Турция
19:45 Футбол: Лига Европа, ПАОК - "Макаби" (Тел Авив)
22:00 Футбол: Лига Европа, "Цървена звезда" - "Селтик"

Евроспорт 1

13:20 Колоездене: СП в Кигали, отборно, часовник

Евроспорт 2

13:55 Катерене (жени): СП в Сеул, скорост

bTV Action

19:45 Футбол: Лига Европа, "Мидтиланд" - "Щурм" (Грац)
22:00 Футбол: Лига Европа, "Бетис" - "Нотингам"

Нова спорт

21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Нюкасъл" - "Брадфорд"

Диема спорт

21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Тотнъм" - "Донкастър"

Диема спорт 3

21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Хъдърсфилд" - "Манчестър Сити" 

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Порт Вейл" - "Арсенал"

Ринг

22:00 Футбол: Лига Европа, "Ница" - "Рома"

Макс спорт 1

22:00 Футбол: Купа на Италия, II кръг, "Комо" - "Сасуоло"

 

