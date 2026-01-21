Спортът по телевизията - 23 януари

Евроспорт 1

02:30 Тенис (жени): Australian Open, Арина Сабаленка - Анастасия Потапова

04:30 Тенис (мъже): Australian Open, Карлос Алкарас - Корентен Муте

07:30 Тенис: Australian Open, III кръг

10:00 Тенис (мъже): Australian Open, Франсис Тиафоу - Алекс де Минор

12:30 Тенис (жени): Australian Open, Елена-Габриела Русе - Мира Андреева

16:45 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети

19:00 Биатлон (жени): СК в Нове Место, 15 км индивидуално

Евроспорт 2

02:30 Тенис (мъже): Australian Open, Даниил Медведев - Фабиан Марожан

05:00 Тенис (жени): Australian Open, Коко Гоф - Хейли Баптист

07:30 Тенис: Australian Open, III кръг

10:00 Тенис (жени): Australian Open, Елина Свитолина - Диана Шнайдер

12:00 Ски (мъже): СК в Кицбюел, супер Г

14:15 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вейсоназ, крос

15:30 Ски бягане (мъже и жени): СК в Гомс, отборен спринт

23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", II ден

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: "Нашвил Предатърс" - "Отава Сенатърс"

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - ЦСКА

21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Апоел" (Тел Авив)

Макс спорт 1

09:30 Голф: "Дубай Дезърт Класик", II ден

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Баскония"

21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Цървена звезда"

Нова спорт

17:00 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), мач за 3-то място, Виетнам - Южна Корея

БНТ 3

18:00 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, 1/2-финал, Гърция - Унгария

21:30 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, 1/2-финал, Сърбия - Италия

Макс спорт 3

19:00 WRC: рали "Монте Карло", SS9 Ла Бати де Фон / Аспремон 2

21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Пиза"

Диема спорт 3

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Нюрнберг"

21:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Хамбургер"

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Арминия" (Билефелд) - "Холщайн" (Кил)

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Дарби Каунти" - "Уест Бромич"

Диема спорт

21:00 Футбол: Лига 1, "Оксер" - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Елче"