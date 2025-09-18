Медия без
Спортът по телевизията - 19 септември

Днес, 06:06

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Алехандро Табило - Лучано Дардери
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Джоу И - Кристофър О`Конъл
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Шан Дзюнчън - Брандън Накашима
14:30 Голф: Открито първенство на Франция, II ден

Макс спорт 3

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Адам Уолтън - Себастиан Корда
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Артур Казо - Матео Арналди
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Александър Ковачевич - Валентен Ройе
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Александър Вукич - Давид Гофен
21:45 Футбол: Серия А, "Лече" - "Каляри"

Диема спорт 3

09:00 Формула 2: ГП на Aзербайджан, тренировка
11:30 Формула 1: ГП на Aзербайджан, първа тренировка
13:00 Формула 2: ГП на Aзербайджан, квалификация
15:00 Формула 1: ГП на Aзербайджан, втора тренировка
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Кайзерслаутерн" - "Пройсен" (Мюнстер) 
21:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Санкт Паули"

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:30 Лека атлетика: СП в Токио

Евроспорт 2

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Словакия, III етап
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, III етап
18:15 Маунтинбайк (жени): СК в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе
19:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе
23:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско, Каспер Рууд - Райли Опелка
01:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско, Якуб Меншик - Алекс Микелсън
05:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско, Флавио Коболи - Жоао Фонсека
07:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско, Карлос Алкарас/Якуб Меншик - Тейлър Фриц/Алекс Микелсън

Евроспорт 1

16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, 1/4-финал, Джоу Юелун - Лука Бресел
17:30 Снукър: Открито първенство на Англия, 1/4-финал, Джаксън Пейдж - Марк Селби
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, 1/4-финал, Елиът Слесър - Марк Алън
01:30 Лека атлетика: СП в Токио

Ринг

16:30 Канадска борба: СП в Албена, лява ръка, 1/2-финали и финали
22:15 Футбол: Примейра лига, "Рио Аве" - "Порто"

Нова спорт

17:00 Конен спорт: Купа на България, Ямбол, I ден
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Арминия" (Билефелд) - "Гройтер Фюрт"
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Анже"

Диема спорт

17:45 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Спартак 1918" (Варна)
20:30 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Лудогорец"

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, кл. стил, финали

Макс спорт 2

21:00 Футбол: Про лига, "Ал Ахли" - "Ал Хилал"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Реал Сосиедад"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Мидълзбро" - "Уест Бромич"

 

