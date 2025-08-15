Медия без
Спортът по телевизията - 16 август

Днес, 06:06

Макс спорт 2

11:00 Moto GP: ГП на Австрия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Австрия, квалификация
13:15 Moto E: ГП на Австрия, първо състезание
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Австрия, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Австрия, спринт
17:05 Moto E: ГП на Австрия, второ състезание

Евроспорт 1

13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", финал (I сесия)
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", финал (II сесия)

Макс спорт 1

13:00 Голф: Шампионат на Дания, III ден
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/2-финал, Яник Синер - Терънс Атман
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/2-финал

Евроспорт 2

14:00 Колоездене (жени): Обиколка на Романдия, II етап
15:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, V етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, III етап
20:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", III ден

Диема спорт

14:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Динамо" (Берлин) - "Бохум"
16:30 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Хемелинген" - "Волфсбург"
19:00 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Черно море"
21:15 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Ботев" (Пловдив)

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Пирмазенс" - "Хамбургер"
16:30 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Зандхаузен" - РБ (Лайпциг)
19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Шпортфройде" (Лоте) - "Фрайбург"
21:30 Футбол: Суперкупа на Германия, "Щутгарт" - "Байерн" (Мюнхен)

Нова спорт

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Рексъм" - "Уест Бромич"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Уест Хем"
19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Любек" - "Дармщат"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Нюкасъл"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Бърнли"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Манчестър Сити"
22:05 Футбол: Лига 1, "Ница" - "Тулуза"

bTV Action

18:00 Баскетбол: предквалификация за Мондиал 2027, България - Австрия

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Купа на Италия, I кръг, "Комо" - "Сюдтирол"
22:15 Футбол: Купа на Италия, I кръг, "Кремонезе" - "Палермо"

Ринг

19:45 Футбол: Купа на лигата на Шотландия, II кръг, "Рейнджърс" - "Алоа"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Ещрела" (Амадора) - "Бенфика"

Макс спорт 4

20:30 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Барселона"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Реал Сосиедад"

