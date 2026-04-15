Спортът по телевизията - 16 април

Макс спорт 4
01:00 Футбол: Копа Судамерикана, "Расинг Клуб" - "Ботафого"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Коринтианс" - "Санта Фе"
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, Ботик ван де Зандсхулп - Франсиско Серундоло
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, Даниел Алтмайер - Алекс Молчан
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, Александър Зверев - Габриел Диало
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, Денис Шаповалов - Фабиан Марожан
22:00 Футбол: Лига на конференцията, 1/4-финал, реванш, "Брага" - "Бетис"
Макс спорт 2
02:30 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Торонто Мейпъл Лийфс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
22:00 Футбол: Лига на конференцията, 1/4-финал, реванш, АЕК (Атина) - "Райо Валекано"
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, Лоренцо Сонего - Андрей Рубльов
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, Корентен Муте - Лоренцо Музети
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Олимпия" (Милано)
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, III етап
Диема спорт
17:00 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Спартак 1918" (Варна)
19:30 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Славия"
Нова спорт
19:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Ал Сад" - "Висел Кобе"
22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Бромли" - "Кеймбридж"
bTV Action
19:45 Футбол: Лига Европа, 1/4-финал, реванш, "Селта" - "Фрайбург"
22:00 Футбол: Лига Европа, 1/4-финал, реванш, "Нотингам" - "Порто"
Макс спорт 3
19:45 Футбол: Лига на конференцията, 1/4-финал, реванш, АЗ "Алкмаар" - "Шахтьор" (Донецк)
22:00 Футбол: Лига Европа, 1/4-финал, реванш, "Астън Вила" - "Болоня"
Евроспорт 2
21:00 Голф: PGA тур, "Пи Би Си Херитидж", I ден
Ринг
22:00 Футбол: Лига на конференцията, 1/4-финал, реванш, "Фиорентина" - "Кристъл Палас"