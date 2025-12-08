Спортът по телевизията - 10 декември

Нова спорт
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Сеул" - "Мелбърн Сити"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Селангор" - "Лайън Сити Сейлърс"
Диема спорт 3
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Санфрече Хирошима" - "Шанхай Шънхуа"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Персиб Бандунг" - "Банкок Юнайтед"
Макс спорт 1
15:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Дентил Прая" - "Орландо Валкирис"
18:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Жетису" - "Алианса" (Лима)
22:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Просеко Док Имоко" (Конеляно) - "Замалек"
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Шутаут", I кръг
21:00 Снукър: "Шутаут", I кръг
Макс спорт 3
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Клуж-Напока"
Макс спорт 4
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Алурон Варта" (Заверче) - "Асеко Ресовия" (Жешув)
bTV Action
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Карабах" - "Аякс"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Атлетик" (Билбао) - "Пари Сен Жермен"
Ринг
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Виляреал" - "Копенхаген"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Бенфика" - "Наполи"
Макс спорт 2
20:00 Волейбол (мъже): Купа на CEV, 1/16-финал, първи мач, "Левски София" - "Фридрихсхафен"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Хъл Сити" - "Рексъм"