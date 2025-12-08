Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 10 декември

Днес, 06:06

Нова спорт

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Сеул" - "Мелбърн Сити" 
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Селангор" - "Лайън Сити Сейлърс"

Диема спорт 3

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Санфрече Хирошима" - "Шанхай Шънхуа" 
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Персиб Бандунг" - "Банкок Юнайтед"

Макс спорт 1

15:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Дентил Прая" - "Орландо Валкирис"
18:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Жетису" - "Алианса" (Лима)
22:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Просеко Док Имоко" (Конеляно) - "Замалек"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Шутаут", I кръг
21:00 Снукър: "Шутаут", I кръг

Макс спорт 3

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Клуж-Напока"

Макс спорт 4

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Алурон Варта" (Заверче) - "Асеко Ресовия" (Жешув)

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Карабах" - "Аякс"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Атлетик" (Билбао) - "Пари Сен Жермен"

Ринг

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Виляреал" - "Копенхаген"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Бенфика" - "Наполи"

Макс спорт 2

20:00 Волейбол (мъже): Купа на CEV, 1/16-финал, първи мач, "Левски София" - "Фридрихсхафен"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Хъл Сити" - "Рексъм"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ