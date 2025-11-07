Спортът по телевизията - 8 ноември

Макс спорт 3
03:00 WRC: рали "Япония", SS10 Маунт Касаги 1
05:30 WRC: рали "Япония", SS11 Маунт Касаги 2
16:00 Футбол: Серия А, "Комо" - "Каляри"
19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Торино"
21:45 Футбол: Серия А, "Парма" - "Милан"
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал, Джон Хигинс - Стивън Магуайър (I сесия)
13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал, Джон Хигинс - Стивън Магуайър (II сесия)
16:30 БМХ: СП в Рияд, фрийстайл парк
18:50 БМХ: СП в Рияд, фрийстайл парк
Макс спорт 1
09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", III ден
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, финал, Новак Джокович - Лоренцо Музети
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Чистерна"
02:00 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Вашингтон Кепитълс"
Евроспорт 2
09:30 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, мъже
12:30 Автомобилизъм: "8 часа на Бахрейн", състезание
15:50 Колокрос (жени): ЕП в Миделкерке
17:10 Автомобилизъм: "8 часа на Бахрейн", състезание
22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", III ден
Макс спорт 2
12:00 Moto GP: ГП на Португалия, втора тренировка
12:50 Moto GP: ГП на Португалия, квалификация
14:15 Moto E: ГП на Португалия, първо състезание
14:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Португалия, квалификации
17:00 Moto GP: ГП на Португалия, спринт
18:10 Moto E: ГП на Португалия, второ състезание
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Левски София"
22:30 НХЛ: "Нашвил Предатърс" - "Далас Старс"
Диема спорт
12:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Ботев" (Враца)
15:00 Футбол: Първа лига, "Левски" - ЦСКА
18:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Берое"
20:20 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Брест"
22:05 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Ланс"
Диема спорт 3
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Дармщат"
16:00 Формула 1: ГП на Бразилия, спринт
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Фулъм"
20:00 Формула 1: ГП на Бразилия, квалификация
21:30 ММА: "Динамит IV", бойно събитие в Монпелие
Нова спорт
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Блекбърн" - "Дарби Каунти"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Хамбургер" - "Борусия" (Дортмунд)
19:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Кьолн"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Уникаха"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Манчестър Юнайтед"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Унион" (Берлин) - "Байерн" (Мюнхен)
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Арсенал"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Уулвърхемптън"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Алавес"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Осасуна"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Леванте"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Виляреал"
Ринг
19:45 Футбол: Премиършип, "Сейнт Мирън" - "Хибърниън"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Санта Клара" - "Спортинг" (Лисабон)