Спортът по телевизията - 26 декември

Днес, 03:03

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Хюстън Рокетс"
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Бирмингам" - "Дарби Каунти"
17:00 Футбол: Чемпиъншип, "Мидълзбро" - "Блекбърн"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Нюкасъл"

Диема спорт 3

05:30 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Минесота Тимбъруулвс"
19:30 Футбол: Чемпиъншип, "Рексъм" - "Шефилд Юнайтед"

Евроспорт 1

14:30 Колокрос (жени): СК в Гавере
16:00 Колокрос (мъже): СК в Гавере

Макс спорт 4

14:30 Футбол: Купа на Африка, Ангола - Зимбабве
17:00 Футбол: Купа на Африка, Египет - Южна Африка
22:00 Футбол: Купа на Африка, Мароко - Мали

Нова спорт

17:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Честърфилд" - "Нотс Каунти"

Макс спорт 2

17:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)
19:00 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Макаби" (Тел Авив)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Олимпиакос"

Макс спорт 1

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Итас" (Тренто)

Макс спорт 3

20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Реал" (Мадрид)

 

Ключови думи:

спортна ТВ програма

