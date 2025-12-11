Медия без
Спортът по телевизията - 12 декември

Днес, 06:06

Евроспорт 2

08:15 Триатлон: РТО Тур, Доха
15:15 Биатлон (жени): СК в Хохфилцен, 7,5 км спринт
16:35 Ски скокове (жени): СК в Клингентал, голяма шанца
18:05 Ски бягане (мъже и жени): СК в Давос, отборен спринт
20:00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", I ден

Евроспорт 1

11:00 Ски (жени): СК в Санкт Мориц, спускане
12:45 Биатлон (мъже): СК в Хохфилцен, 10 км спринт
13:45 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вал Торан, крос
15:00 Снукър: "Шутаут", II кръг
21:00 Снукър: "Шутаут", II кръг

Макс спорт 1

12:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", II ден
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Байерн" (Мюнхен)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Цървена звезда"

Диема спорт

17:30 Футбол: Купа на България, 1/8-финал, "Черно море" - "Арда"
21:45 Футбол: Лига 1, "Анже" - "Нант"

Нова спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Динамо" (Дрезден) - "Айнтрахт" (Брауншвайг)

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Гройтер Фюрт" - "Херта" (Берлин)
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Уест Бромич" - "Шефилд Юнайтед"

bTV Action

20:00 Бокс: IBA Pro 13, галавечер в Дубай

bTV / bTV Action

21:30 Бокс: мач за регулярната световна титла на WBA, Кубрат Пулев - Мурат Гасиев

Макс спорт 2

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Олимпиакос"

Диема спорт 3

21:30 Футбол: Бундеслига, "Унион" (Берлин) - РБ (Лайпциг)

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Лече" - "Пиза"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Жирона"

 

