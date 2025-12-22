Медия без
Спортът по телевизията - 24 декември

Днес, 03:03

Макс спорт 2

01:30 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Далас Старс"

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Далас Маверикс" - "Денвър Нъгетс"

Диема спорт 3

05:30 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Хюстън Рокетс"
18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Насър" - "Ал Завра"

Макс спорт 4

14:30 Футбол: Купа на Африка, Буркина Фасо - Екваториална Гвинея
17:00 Футбол: Купа на Африка, Алжир - Судан
19:30 Футбол: Купа на Африка, Кот д`Ивоар - Мозамбик
22:00 Футбол: Купа на Африка, Камерун - Габон

Нова спорт

18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Ахли" - "Андиджан"

 

