Спортът по телевизията - 11 октомври

Днес, 04:04

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, III ден
11:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ломбардия

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/4-финал
12:50 Трейл: Световни серии "Голдън Трейл", Трентино
15:20 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/4-финал
19:45 Маунтинбайк (жени): СК в Мон Сент Ан, спускане
21:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Мон Сент Ан, спускане

Макс спорт 1

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/2-финал, Новак Джокович - Валентин Вашеро
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/2-финал, Даниил Медведев - Артур Риндеркнеш
20:30 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Лос Анджелис Кингс"
03:30 Суперкарс: Батърст

Макс спорт 3

14:30 Голф: Открито първенство на Испания, III ден

Ринг

14:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 86+ кг
17:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 110+ кг

БНТ 3

15:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия

Диема спорт 3

16:00 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Латвия - Андора
19:00 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Норвегия - Израел
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Испания - Грузия

Диема спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Мурсия"
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Португалия - Ирландия

Макс спорт 2

19:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Локомотив" (Пловдив)
02:00 ММА: UFC Fight Night, Чарлс Оливейра - Матеуш Гамрот

Диема спорт 2

19:00 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Унгария - Армения
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Естония - Италия

Макс спорт 4

19:30 Футбол: Ла Лига 2, "Алмерия" - "Сарагоса"

Нова спорт

19:30 Футбол: Англия, Лига 2, "Олдъм" - "Бароу"
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Сърбия - Албания

БНТ 1 / БНТ 3

21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, България - Турция

