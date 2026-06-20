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Икономика

“ДаллБогг” е било гарант на 1.4 млрд. лв. по инхаус договори на “Автомагистрали”

“ДаллБогг” е било гарант на 1.4 млрд. лв. по инхаус договори на “Автомагистрали”

Днес, 06:08
Още азерски газ ще потече от "Абшерон" за Европа

Още азерски газ ще потече от "Абшерон" за Европа
Днес, 00:02
Шишков алармира: На Мальовица незаконно се строи нов лифт

Шишков алармира: На Мальовица незаконно се строи нов лифт
19 Юни 2026
Русия започна да внася бензин

Русия започна да внася бензин
19 Юни 2026
Солени сметки заплашват хората със стари водомери и топломери

Солени сметки заплашват хората със стари водомери и топломери
19 Юни 2026
“Мини Марица - Изток” трябва да платят спешно 13 млн. евро

“Мини Марица - Изток” трябва да платят спешно 13 млн. евро
18 Юни 2026
Абровски упорито се опитва да докара млечна криза

Абровски упорито се опитва да докара млечна криза
18 Юни 2026
ГЕРБ и ДПС спасиха кворума на управляващите за новия дълг

ГЕРБ и ДПС спасиха кворума на управляващите за новия дълг

18 Юни 2026
Транспортният министър: БДЖ, НКЖИ и "Български пощи" са фалирали

Транспортният министър: БДЖ, НКЖИ и "Български пощи" са фалирали

18 Юни 2026
Инициатива избира 50-те най-знакови български продукта

Инициатива избира 50-те най-знакови български продукта
18 Юни 2026
Чиновниците ще загубят 10-26 евро от заплатата си при 2% осигуровка

Чиновниците ще загубят 10-26 евро от заплатата си при 2% осигуровка
18 Юни 2026 Обновена
КФН обеща сезонна "Гражданска отговорност" за мотористите

КФН обеща сезонна "Гражданска отговорност" за мотористите
17 Юни 2026
Правителството представи пред J.P. Morgan планове за мащабни проекти

Правителството представи пред J.P. Morgan планове за мащабни проекти
17 Юни 2026
От 1 юли малките пратки от Temu, Shein и AliExpress рязко ще поскъпнат

От 1 юли малките пратки от Temu, Shein и AliExpress рязко ще поскъпнат
17 Юни 2026
Ryanair скочи срещу "глупавите регулации" на регламента "Новаков"

Ryanair скочи срещу "глупавите регулации" на регламента "Новаков"
16 Юни 2026
50 цистерни със сурово мляко се развалят по границите

50 цистерни със сурово мляко се развалят по границите
16 Юни 2026
Фискалният резерв съвсем пресъхна

Фискалният резерв съвсем пресъхна
16 Юни 2026 Обновена
Концесионери ще изграждат всички нови магистрали

Концесионери ще изграждат всички нови магистрали
16 Юни 2026
Хотелиерите натискат за дотации за полетите с германски туристи

Хотелиерите натискат за дотации за полетите с германски туристи
15 Юни 2026
Статистиката не отчете поскъпване на живота през май

Статистиката не отчете поскъпване на живота през май
15 Юни 2026
Дизелът поевтиня до 1.59 евро за литър

Дизелът поевтиня до 1.59 евро за литър
15 Юни 2026
Абровски преустановява тоталния контрол на вноса на сурово мляко

Абровски преустановява тоталния контрол на вноса на сурово мляко
15 Юни 2026
Аварирал камион създаде хаос на летище София

Аварирал камион създаде хаос на летище София
15 Юни 2026
Българските курорти остават празни в началото на сезона

Българските курорти остават празни в началото на сезона
14 Юни 2026
България планира 19 млрд. евро инвестиции във въоръжение

България планира 19 млрд. евро инвестиции във въоръжение

14 Юни 2026
ЕС засилва и вноса на руски LNG, и санкциите срещу него

ЕС засилва и вноса на руски LNG, и санкциите срещу него
14 Юни 2026
България обещава на ЕК повече данъци и рязане на чиновници

България обещава на ЕК повече данъци и рязане на чиновници
13 Юни 2026 Обновена
Министър Шишков обеща пътните ремонти да свършат до края на юни

Министър Шишков обеща пътните ремонти да свършат до края на юни
13 Юни 2026
Н. Василев: Ако дойдат извънземните, тогава държавата да се меси в цените

Н. Василев: Ако дойдат извънземните, тогава държавата да се меси в цените

13 Юни 2026
Кризата с бензина обхвана цяла Русия

Кризата с бензина обхвана цяла Русия
12 Юни 2026
Управляващите са напът да създадат млечна криза

Управляващите са напът да създадат млечна криза
12 Юни 2026
САЩ заявиха подкрепа за Транскаспийския газопровод

САЩ заявиха подкрепа за Транскаспийския газопровод

12 Юни 2026
Пробив в София: тръгват конкурси за общинските фирми и болници

Пробив в София: тръгват конкурси за общинските фирми и болници

11 Юни 2026
ЕЦБ повиши лихвите си за първи път от три години

ЕЦБ повиши лихвите си за първи път от три години
11 Юни 2026
Още 1 година ще има забрана за необосновано вдигане на цените

Още 1 година ще има забрана за необосновано вдигане на цените
11 Юни 2026 Обновена
Компенсациите за тока на предприятията тръгват със задна дата

Компенсациите за тока на предприятията тръгват със задна дата
11 Юни 2026
“ТЕЦ Марица Изток 2” и “Мини Марица - изток” излизат от БЕХ

“ТЕЦ Марица Изток 2” и “Мини Марица - изток” излизат от БЕХ

10 Юни 2026
Агроминистърът заплаши: Контрол, контрол, контрол и санкции, санкции, санкции

Агроминистърът заплаши: Контрол, контрол, контрол и санкции, санкции, санкции
10 Юни 2026 Обновена
БАБХ въвежда контрол на всяка пратка внос на сурово мляко

БАБХ въвежда контрол на всяка пратка внос на сурово мляко
09 Юни 2026
КФН отне лиценза на застрахователя "ДаллБогг: Живот и Здраве"

КФН отне лиценза на застрахователя "ДаллБогг: Живот и Здраве"
09 Юни 2026 Обновена
Новият дълг от 3.8 млрд. евро ще е само за ПВУ и капиталови разходи

Новият дълг от 3.8 млрд. евро ще е само за ПВУ и капиталови разходи
09 Юни 2026 Обновена
Икономисти и производители са скептични за "евтината кошница"

Икономисти и производители са скептични за "евтината кошница"
09 Юни 2026
Свлачището при тунел "Железница" ще бъде укрепено до 10 дни

Свлачището при тунел "Железница" ще бъде укрепено до 10 дни
08 Юни 2026
Кабинетът иззе пари от училища и здравни центрове

Кабинетът иззе пари от училища и здравни центрове

08 Юни 2026 Обновена
Омбудсманът призова КЕВР за по-нисък ръст на цената на тока от 1 юли

Омбудсманът призова КЕВР за по-нисък ръст на цената на тока от 1 юли
08 Юни 2026
Търговските вериги ще свалят цените с поне 15% за 6 месеца

Търговските вериги ще свалят цените с поне 15% за 6 месеца
08 Юни 2026 Обновена
Порт Корпус Кристи е №1 в САЩ в износа на петрол

Порт Корпус Кристи е №1 в САЩ в износа на петрол
08 Юни 2026
Росен Христов: Срещу мен играеше много твърда бухалка

Росен Христов: Срещу мен играеше много твърда бухалка
07 Юни 2026
Биткойнът се срина

Биткойнът се срина
06 Юни 2026
Министър Пулев: Има шокиращи данни за нарушения и корупция

Министър Пулев: Има шокиращи данни за нарушения и корупция
06 Юни 2026 Обновена
Наш евродепутат иска свобода за капачките на пластмасовите шишета

Наш евродепутат иска свобода за капачките на пластмасовите шишета
06 Юни 2026
Кабинетът “Радев” ще продължи с разделянето на БЕХ на два холдинга

Кабинетът “Радев” ще продължи с разделянето на БЕХ на два холдинга
05 Юни 2026
ЕК ни препоръчва промяна на плоския данък

ЕК ни препоръчва промяна на плоския данък

05 Юни 2026
Фарсът на ПБ "справедливи цени" е на финалната права

Фарсът на ПБ "справедливи цени" е на финалната права

04 Юни 2026
Особеният управител на "Лукойл" остана съвсем без права

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