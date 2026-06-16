Концесионери ще изграждат всички нови магистрали

"Ще променим цялата система. Всички нови магистрали ще бъдат на концесия", коментира регионалният министър Иван Шишков пред bTV.

Старите магистрали, които са започнати, ще бъдат довършени, но новите магистрали, които са в много начален стадий, ще бъдат дадени на концесия. Става дума за 800 км. магистрали, обясни Шишков.

Магистралата "Черно море" - от Румъния до турската граница, ще бъде направена така. "Турция има най-голям интерес да строи. Държавите около нас започнаха да искат да изграждат нашата инфраструктура, защото този проблем вече става и техен. Разбирате ли колко сме изостанали", допълни Шишков.

Той заяви, че евентуалната концесия не е свързана с "Боташ", едното нямало нищо общо с другото. "Прогресивна България" говори за концесиите в предизборната си програма, подчерта министърът. Тунелът под Петрохан, магистралата "Русе-Маказа", магистрала "Рила", магистралата "Черно море" - всички те могат да бъдат проектирани и дадени на коцесионер до година и половина, обеща министърът.

„Шест от лотовете на АМ "Хемус" в момента не се строят, защото и към онзи момент нямаше разрешение за строеж. Сега поне в лотовете 4, 5 и 6 има разрешение за строеж и възможност да се строи“, каза той. „Парите обаче са дадени авансово, не е можело да се работи, но на 15 декември 2025 г. одобряват методика за индексация и предвиждат да се индексират авансите. Това означава, че нашето общество щеше да плати още толкова. Спряхме го“, обясни Шишков.