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Концесионери ще изграждат всички нови магистрали

Днес, 08:49

"Ще променим цялата система. Всички нови магистрали ще бъдат на концесия", коментира регионалният министър Иван Шишков пред bTV. 

Старите магистрали, които са започнати, ще бъдат довършени, но новите магистрали, които са в много начален стадий, ще бъдат дадени на концесия. Става дума за 800 км. магистрали, обясни Шишков. 

Магистралата "Черно море" - от Румъния до турската граница, ще бъде направена така. "Турция има най-голям интерес да строи. Държавите около нас започнаха да искат да изграждат нашата инфраструктура, защото този проблем вече става и техен. Разбирате ли колко сме изостанали", допълни Шишков.
Той заяви, че евентуалната концесия не е свързана с "Боташ", едното нямало нищо общо с другото. "Прогресивна България" говори за концесиите в предизборната си програма, подчерта министърът. Тунелът под Петрохан, магистралата "Русе-Маказа", магистрала "Рила", магистралата "Черно море" - всички те могат да бъдат проектирани и дадени на коцесионер до година и половина, обеща министърът.  

„Шест от лотовете на АМ "Хемус" в момента не се строят, защото и към онзи момент нямаше разрешение за строеж. Сега поне в лотовете 4, 5 и 6 има разрешение за строеж и възможност да се строи“, каза той. „Парите обаче са дадени авансово, не е можело да се работи, но на 15 декември 2025 г. одобряват методика за индексация и предвиждат да се индексират авансите. Това означава, че нашето общество щеше да плати още толкова. Спряхме го“, обясни Шишков.

 

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Иван Шишков

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