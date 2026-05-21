МРРБ слага край на безумното индексиране на аванси в строителството

Сегашните правила позволяват "позлатяване" на фирми изпълнителки на обществени поръчки

Днес, 10:43

Авансовите плащания при изпълнението на различни проекти няма да подлежат на индексация. Правителството  слага край на сегашната порочна практика с постановление, публикувано за обществено обсъждане. Проектът, изготвен от Министерството на регионалното развитие (МРРБ), предвижда да се промени методиката от 2022 г., по която се изчислява оскъпяването на обществени поръчки в строителството заради инфлацията.

Оказа се, че по действащите правила се индексират дори аванси, платени отдавна и без да е свършена работа. Преди дни министър Иван Шишков посочи като скандални примери авансите, платени за незапочнати участъци на магистрала "Хемус" и за пътя Видин - Монтана.  

Кабинетът "Желязков" решил да индексира и авансите в чували за "Хемус"
В края на миналата година тогавашното правителство( на Росен Желязков) е одобрило методика за индексиране на вече платени аванси. Това разкри министърът на регионалното развитие Иван Шишков по Нова тв.
18 Май 2026

 

Какво предвижда новото ПМС?

Има промени и за авансите, и за последващите плащания. 

Цената по договора в договора се осъвременява според инфлацията за всяко календарно тримесечие по формула, включваща данни и стойности на цените на материалите, минималната работна заплата, изпълнени дейности и др. Авансът се плащат веднага след сключване на договора/споразумението за изпълнение на дадена поръчка с цел да стартира работата, като текущата инфлация вече е калкулирана и няма причини за индексиране. В
следващите плащания вече трябва да се калкулира натрупалата се инфлация, обяснява МРРБ в мотивите. 

В проекта се предвижда важно уточнение за момента, в който се пресмята оскъпяването - трябва да се отчете инфлацията при изпълнението на съответните строително-монтажни работи, а не при приемането им. Приемането на извършените СМР често се проточва и тогава се прилага инфлационен индекс за по-дълъг период, което води до изкривяване на обезщетителния характер на индексацията и до неоснователно обогатяване в някои случаи, посочват от МРРБ. 

Срокът за даване на мнения и становища по проекта изтича на 19 юни. 

