Учителските заплати ще се индексират с 5%

"Съюзът на работодателите в системата на народната просвета подписа анекс към колективния трудов договор, с който се извършва индексация на работните заплати на работещите в сферата на предучилищното и училищното образование с 5%". Това съобщи във фейсбук председателят на Съюза Диян Стаматов.

По думите му в анекса е предвидено 5% индексиране както на работните заплати, така и на лекторските часове и работното облекло. С анекса се извършва промяна на възнагражденията на педагогическия и непедагогическия персонал в детските градини и училищата с 5%, като индексацията покрива официалната инфлация в страната за 2025 г. Тя ще се реализира от 1 януари 2026 г.

Припомняме, че за всички в администрацията ще има 5% индексация, но заместник-министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев вчера заяви, че парите най-вероятно няма да могат да се дадат този месец, а по-скоро другия. "Полагаме неистови усилия за индексация с 5% на доходите на заетите в бюджетната сфера до края на месеца, но ако трябва да бъда откровен, според мен това реално ще стане с плащанията през февруари, като плащането се върне от 1 януари", заяви той относно изпълнението на т.нар. удължителен закон на бюджета.

Тъй като няма нов бюджет на страната за 2026 г., училищата получават през януари 1/12 от бюджета си за 2025, т.е. сега те няма да могат да изплатят сами увеличените с 5% заплати. Вероятно това ще стане през февруари, когато те би следвало да получат плащанията си за януари и февруари.

Стартовата заплата за учител от началото на годината вече е в евро - 1089,57 евро. 5% индексация са около 54 евро, т.е. минималната учителска заплата следва да стане около 1144.05 евро. Минималната заплата за директорите следва да се увеличи от 1327,32 евро на 1393,69 евро, а за старши учителите и старши възпитателите - от 1123,82 евро на 1180 евро. Главните учители вече ще получават 1225,64 евро, а зам.-директорите - 1289 евро. Учителите в направление ИКТ, психолозите, педагогическите съветници, логопедите и др., които имат втора степен на кариерно развитие, ще вземат 1162,30 евро.

За водене на задължителна документация и консултации с родители за класни ръководители ще се заплаща 26,85 евро, за педагогически специалисти, водещи документация на ученици в самостоятелна и задочна форма - 34,90, а за учители в детските градини, в подготвителните групи в училище и в групите на целодневна организация - по 12,89 евро.