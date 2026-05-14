Мост ще е решението за свлачището край Смолян

МРРБ Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков (вдясно) разглежда снимки на свлачището заедно с депутата от "Прогресивна България" Петър Стойчев, който бе избран от листата в Смолян.

Най-вероятното техническо решение, за да се възстанови пътят Смолян - Пампорово по най-бързия начин, е изграждане на мостово съоръжение. Това каза пред медии днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, след като направи оглед на засегнатия район. Той обясни, че докато се строи този мост, ще се търси възможност да се направи временен обходен път. Неговото изграждане ще започне веднага.

"Ще направим най-бързата процедура. Търсим вариант за обходен път. Има водопровод, чийто сервитут не е отразен, като минава по продължението на път над свлачището. В момента част от този път е затворен. Това е недопустимо, защото сервитутът на водопровода трябва да е държавен или общински", каза още регионалният министър.

Шишков обаче обясни, че строителните дейности ще започнат, след като свлачището се успокои. "Въпросът със свлачището остава, все още е активно. След като спре да бъде активно и имаме подробна геология, ще знаем на каква дълбочина трябва да се фундира", обясни министърът. И уточни, че това е определящо за срока и за цената на дейностите.

Законът позволява за такива случаи да се направи проект и в процеса на проектиране да се започне строителството. То обаче няма да започне преди проектът да е стигнал до степен да има необходимата яснота и да е направено конкретно задание. Шишков каза също, че аварийно укрепване може да се направи само ако свлачището продължава да е активно, за да се успокои.

"При сигнали за случаи със съмнения за свлачищни процеси може да започне предварително проучване. За свлачището на пътя Пампорово - Смолян такива не е имало от пътноподдържащата фирма или от граждани. Това означава, че във времето е работило в дълбочина и сега се е случило", отбеляза още министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Той е дал указания на директора на Областно пътно управление - Смолян как да се процедира и да започне укрепването на всички свлачища по пътя в района на село Стойките, защото това трасе става особено важно за целия регион. Работата вероятно ще започне след около месец.