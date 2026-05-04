Смолян иска помощ от държавата за язовира над свлачището

Областният управител изпраща доклад до премиера с информация за ситуацията в Пампорово

Днес, 09:49
Точните размери на свлачището надхвърлят първоначално оповестените около 70 метра. Вече се вижда, че и след сградата в посока Смолян има още един участък от около 70-100 метра, който също е напукан в посока Пампорово.

Смолян разчита на държавна помощ за овладяване на ситуацията след огромното свлачище в Пампорово, което разруши част от главния път между курорта и областния град. Най-големите тревоги са свързани с разположения над засегнатия район язовир.

"Заради риска - над свлачището има язовир "Пампорово" с около 280 000 куб. метра вода, потърсихме министъра на земеделието Иван Христанов. Той изпрати екип на "Напоителни системи", които установиха, че язовирът не е компрометиран. Това ни даде спокойствие - разказа областният управител Зарко Маринов пред БНТ. - На следващия ден свиках областния кризисен щаб. Първото решение беше да възстановим газоснабдяването в Пампорово, тъй като бяха почивни дни и имаше много туристи. В момента няма проблеми с електричество и вода. Газоподаването беше възстановено след няколко часа със съдействието на всички институции. Кризисната ситуация беше овладяна и хората могат спокойно да продължат почивката си тук."

Той добави, че днес ще се направят прегледи на двата обходни маршрута - през прохода "Рожен" и през село Стойките. По втората отсечка също има свлачище, което затруднява движението.

"В единия има свлечена подпорна стена покрай реката и движението е в една лента. Ще търсим начин за бързо възстановяване на тази подпорна стена. Освен това ще поискаме проверка на язовира от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, за да изключим възможна връзка със свлачището. Днес ще изпратим писмен доклад до премиера с информация за ситуацията и искане за помощ за овладяване на последиците", обясни Маринов.

Главният път Смолян-Пампорово остава затворен вече четвърти ден, а и няма изгледи да бъде отворен в обозримо бъдеще. Гигантското свлачище все още е активно и дори не може да започне разчистването му.

"Точните размери на свлачището надхвърлят първоначално оповестените около 70 метра. Вече се вижда, че и след сградата в посока Смолян има още един участък от около 70-100 метра, който също е напукан в посока Пампорово. За момента укрепеният участък стои стабилно. Няма индикации за движение, но това тепърва предстои да се установи след по-обстойни огледи и експертни оценки", коментира инж. Марин Кушев от областното пътно управление на Смолян.

Ключови думи:

Смолян, Пампорово, свлачище

