Свлачища затиснаха и обходния път към Смолян

Днес, 08:35
БГНЕС

Колективна безотговорност е довела до гигантското свлачище между Пампорово и Смолян, заяви регионалният министър Николай Найденов пред БНТ. "Свлачището е огромно по мащаб. "Имаше преди време (по време на последното правителство на ГЕРБ) една скандална поръчка, свързана с много милиони, за укрепване на свлачищата. Тя бе възложена наведнъж /за всички свлачища/ и по нея има най-много 5 овладени и укрепени свлачища", заяви министърът.

Свлачището остава активно, то е на площ около 5 декара, заяви пред „Събуди се” на Нова тв областният управител Зарко Маринов.

Ситуацията в района остава сериозна. Тази сутрин обходните маршрути – през проходите Рожен и Превала, са заснежени. „Пътищата не са почистени. Ситуацията е сериозна. АПИ не си върши работата. След малко ще сигнализирам на тел. 112”, заяви Зарко Маринов.

Има обходен маршрут през село Стойките, но по него също има свличане. Там движението е ограничено в една лента заради пропаднала подпорна стена, което създава още едно тясно място за трафика. „Щом има обходен маршрут, е добре той да бъде прегледан”, заяви Маринов.

Всички автобуси, които пътуват по направленията Пловдив и София, преминават през село Стойките и прохода Превала.

Експертите подчертават, че дори при намаляване на активността на свлачището, рискът за пътната инфраструктура остава, особено при продължаващи валежи. Това налага постоянен контрол и бързи мерки за обезопасяване, за да не се стигне до по-сериозни инциденти в натоварения планински район.

