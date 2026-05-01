Свлачището на пътя Смолян - Пампорово повали огромни ели

Пътят Смолян - Пловдив пропадна напълно в района на Райковски ливади, съобщи БНТ. Гледката е страховита. (Виж видеото по-долу)

След заповед на АПИ той е затворен за преминаване на всички превозни средства. Рано тази сутрин свлачището е засегнало около 10 метра от едната лента на платното, което позволяваше преминаване на автомобилите в другата, но за няколко часа обхвана цялото платно и стана около 500 метра. В резултат върху платното са паднали крайпътни ели, а стълбове за осветление са се наклонили и падат. Съвсем близо има стара недостроена сграда, която може да се струти, ако свличанията продължат.

Стотици дървета около пътя са повалени. Дърветата са огромни около 100-годишни, съобщи "Смолян прес".

Свлачището, снимано с дрон:

От Областното пътно управление въвеждат обходни маршрути: Пампорово - Стойките - Превала - Смолян и през прохода Рожен.

Директорът на ОПУ - Смолян Марин Кушев заяви, че следващите два дни ще наблюдават дали пропадането на пътния участък ще продължи. Пътят ще остане затворен поне две - три седмици. След това ще се търси аварийно решение за отварянето му. Ще бъде изготвен и цялостен проект за ремонт на участъка, предаде БНР.

Областният управител Зарко Маринов казва пред бТВ, че в близост до свлачището има и газопровод, екипи предотвратяват изтичането на газ. Все пак е имало изтичане на метан, но не се е стигнало до взрив. С оглед сигурността е спряно газоподаването и електрозахранването в района.

Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение. С пост във фейсбук той съобщи " тази вечер свиквам директорите на всички институции".