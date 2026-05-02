Още 2 години може да няма път Смолян-Пампорово

До две години може да отнеме възстановяването и пускането в експлоатация на пътя Смолян-Пампорово, който вчера бе отнесен от най-голямото свлачище в България през последните десетилетия. Това обяви в ефира на "Нова тв" служебният регионален министър Николай Найденов.

"Не съм голям оптимист, трудно е да се прогнозира, преди да се проведат проучвания, но минимум 1 година, може и 2 години в най-добия случай - каза той в отговор на въпрос за необходимото време за възстановяване на пътя. - Но държавата плътно ще стои зад този проблем и ще направи всичко необходимо да помогне. Не зная кой дава разни идеи за мостово съоръжение над увредения участък. Още от днес на място ще има геолози и пътни инженери, за да преценят дали е възможно и тепърва ще се правят геологически и хидрогеологически изследвания. Това е много сериозен случаи и не може за 12 часа да се хвърлят така идеи"

Според министъра причината за възникването на свлачището не е в близкия язовир, а е "по-скоро хидрогеоложки проблем, ситуация на кръгово-цилиндрична хлъзгателна повърхнина".

"Това е старо свлачище, укрепвано е преди 20 години, с цел да се подпре водата - обясни Найденов. - За мен това не е добър подход - водта трябва да се хване и отведе правилно, така че подпорите да не трябва да покриват такава голяма земна маса. Това е огромно свлачище, не би трябвало фактори като дърветата или близкия строж, който е буквално една малка точка, да окажат влияние на този процес."

Министърът счита, че е било малко вероятно да е можело да се предотврати това бедствие, просто защото целият район е такъв.

"Целите Родопи са особени, непрекъснато се случват такива неща и за населението в община Смолян и в другите общини това е ежедневие. Големият проблем е, че пътят Смолян-Пампорово е много важен. Затова ще се провери дали няма вариант да се направи обход, но тепърва трябва да се види каква е земната подложка и дали може да се използва, докато се направи нов път. Тази сутрин се чух с областния директор на пътното управление инж. Кушев - на 1 км по-нагоре има един стар път и ще видят дали оттам може да се измисли нещо за обход".

Обходните маршрути - през Стойките и през Рожен, според министър Найденов, имат капацитет да поемат трафика. "Но неприятното е, че се удължава пътят с, грубо казано, 30 км, а ежедневно се ползва от хората, които работят в Пампорово и в Смолян".

Служебният министър потвърди, че има и друг участък в района, в който вчера е имало свлачище, но там всичко било овладяно и "засега няма индикации там да се случи нещо тежко, както вчера".

Според Найденов властите трябва "да предприемат предимно превенция и мониторинг на всички свлачища".

"Има регистър на свлачищата, има държавни предприятия, геозащита, мониторинг. Преди време имаше инхаус поръчка за 100 свлачища за много милиони. От тяха само 5 може би са направени с какви ли не оправдания - изтъкна Найденов. - Ще препоръчам на следващия министър да се прегледа внимателно с експерти и специалисти кои свлачища да се правят - не 100 наведнъж, а да се приоритизират."