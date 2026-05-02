Още 2 години може да няма път Смолян-Пампорово

Преди време имаше многомилионна инхаус поръчка за 100 свлачища, укрепиха се едва 5, каза регионалният министър

Днес, 09:10
Свлачището е най-голямото в България за последните десетилетия
Свлачището е най-голямото в България за последните десетилетия

До две години може да отнеме възстановяването и пускането в експлоатация на пътя Смолян-Пампорово, който вчера бе отнесен от най-голямото свлачище в България през последните десетилетия. Това обяви в ефира на "Нова тв" служебният регионален министър Николай Найденов.

"Не съм голям оптимист, трудно е да се прогнозира, преди да се проведат проучвания, но минимум 1 година, може и 2 години в най-добия случай - каза той в отговор на въпрос за необходимото време за възстановяване на пътя. - Но държавата плътно ще стои зад този проблем и ще направи всичко необходимо да помогне. Не зная кой дава разни идеи за мостово съоръжение над увредения участък. Още от днес на място ще има геолози и пътни инженери, за да преценят дали е възможно и тепърва ще се правят геологически и хидрогеологически изследвания. Това е много сериозен случаи и не може за 12 часа да се хвърлят така идеи"

Според министъра причината за възникването на свлачището не е в близкия язовир, а е "по-скоро хидрогеоложки проблем, ситуация на кръгово-цилиндрична хлъзгателна повърхнина".

"Това е старо свлачище, укрепвано е преди 20 години, с цел да се подпре водата - обясни Найденов. - За мен това не е добър подход - водта трябва да се хване и отведе правилно, така че подпорите да не трябва да покриват такава голяма земна маса. Това е огромно свлачище, не би трябвало фактори като дърветата или близкия строж, който е буквално една малка точка, да окажат влияние на този процес."

Министърът счита, че е било малко вероятно да е можело да се предотврати това бедствие, просто защото целият район е такъв.

"Целите Родопи са особени, непрекъснато се случват такива неща и за населението в община Смолян и в другите общини това е ежедневие. Големият проблем е, че пътят Смолян-Пампорово е много важен. Затова ще се провери дали няма вариант да се направи обход, но тепърва трябва да се види каква е земната подложка и дали може да се използва, докато се направи нов път. Тази сутрин се чух с областния директор на пътното управление инж. Кушев - на 1 км по-нагоре има един стар път и ще видят дали оттам може да се измисли нещо за обход".

Обходните маршрути - през Стойките и през Рожен, според министър Найденов, имат капацитет да поемат трафика. "Но неприятното е, че се удължава пътят с, грубо казано, 30 км, а ежедневно се ползва от хората, които работят в Пампорово и в Смолян".

Служебният министър потвърди, че има и друг участък в района, в който вчера е имало свлачище, но там всичко било овладяно и "засега няма индикации там да се случи нещо тежко, както вчера".

Според Найденов властите трябва "да предприемат предимно превенция и мониторинг на всички свлачища".

"Има регистър на свлачищата, има държавни предприятия, геозащита, мониторинг. Преди време имаше инхаус поръчка за 100 свлачища за много милиони. От тяха само 5 може би са направени с какви ли не оправдания - изтъкна Найденов. - Ще препоръчам на следващия министър да се прегледа внимателно с експерти и специалисти кои свлачища да се правят - не 100 наведнъж, а да се приоритизират."

Още новини по темата

Свлачището на пътя Смолян - Пампорово повали огромни ели
01 Май 2026

Свлачище затвори пътя между Девин и Смолян
11 Яну. 2026

Ски курортите откриват сезона с по-високи цени
28 Дек. 2025

Общинската помощ за бебета стигна 500 - 1000 евро
24 Дек. 2025

Варна иска строежи върху старо свлачище
25 Окт. 2025

Община Смолян бързо отмени платения достъп до връх Снежанка
06 Авг. 2025

Фарът на Галата остава без земя след свлачища
25 Юни 2025

Автомобили преминават по напукан ръб на свлачище в Родопите
29 Май 2025

Нови беди блокират пускането на пътя Мездра-Ботевград
26 Ноем. 2024

Найден Тодоров: Двама души от министерството са замесени в схемата
11 Окт. 2024

Всепризнат виновник за мор на риба се оказа ненаказан
23 Март 2024

Скиор загина след лавина на писта в Боровец
12 Февр. 2024

Италия измества България като най-евтина ски дестинация
16 Дек. 2023

Ски сезонът започва на 15 декември с неяснота за цените
14 Дек. 2023

