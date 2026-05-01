Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Свлачището на пътя Смолян - Пампорово повали огромни ели

Кметът Мелемов обяви бедствено положение

01 Май 2026
Свлачището, снимано с дрон. Дължи се на преовлажняване
Пътят Смолян - Пловдив пропадна напълно в района на Райковски ливади, съобщи БНТ. Гледката е страховита. (Виж видеото по-долу)

След заповед на АПИ той е затворен за преминаване на всички превозни средства. Рано тази сутрин свлачището е засегнало около 10 метра от едната лента на платното, което позволяваше преминаване на автомобилите в другата, но за няколко часа обхвана цялото платно и стана около 500 метра. В резултат върху платното са паднали крайпътни ели, а стълбове за осветление са се наклонили и падат. Съвсем близо има стара недостроена сграда, която може да се струти, ако свличанията продължат.

Стотици дървета около пътя са повалени. Дърветата са огромни около 100-годишни, съобщи "Смолян прес". 

Свлачището, снимано с дрон: 

От Областното пътно управление въвеждат обходни маршрути: Пампорово - Стойките - Превала - Смолян и през прохода Рожен. 

Директорът на ОПУ - Смолян Марин Кушев заяви, че следващите два дни ще наблюдават дали пропадането на пътния участък ще продължи. Пътят ще остане затворен поне две - три седмици. След това ще се търси аварийно решение за отварянето му. Ще бъде изготвен и цялостен проект за ремонт на участъка, предаде БНР. 

Областният управител Зарко Маринов казва пред бТВ, че в близост до свлачището има и газопровод, екипи предотвратяват изтичането на газ. Все пак е имало изтичане на метан, но не се е стигнало до взрив.  С оглед сигурността е спряно газоподаването и електрозахранването в района. 

Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение. С пост във фейсбук той съобщи " тази вечер свиквам директорите на всички институции". 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Смолян, Пампорово

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа