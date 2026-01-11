Свлачище затвори пътя между Девин и Смолян

Над 150 кубични метра скалната маса е затворила пътя Смолян – Девин. От снощи свлачището е блокирало и двете ленти на републикански път III-866.

"Паднала е голяма маса и малки багери не могат да се справят с разчистването на пътя. Голяма машина тръгва по направлението Кричим - Девин. За придвижването на машината ще са необходими над 3 часа", посочи директорът на Областно пътно управление – Смолян Марин Кушев пред БТА .

Той добави, че с идването на техниката ще започне освобождаването на едната лента. В последствие ще пристигне втора машина с чук, за да се разбие големият скален къс, който ще се извози с камиони.

Паралелно със затварянето на пътя Девин–Смолян, заради снеговалеж и текущо почистване на пътното платно е въведено ограничение за преминаване на товарни автомобили през прохода Превала, съобщава сайтът MeteoBalkans .

Това допълнително усложнява транспортната обстановка в региона и изисква повишено внимание от всички водачи. Препоръката към водачите е да отложат пътуванията си, ако не са крайно наложителни, и да следят за актуална информация за пътната обстановка. Планинските маршрути в Родопите при подобни условия могат да се променят буквално за минути.