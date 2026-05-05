Свлачището до Пампорово може да тръгне отново

05 Май 2026
Мартин Вайдър

Свлачището на пътя Смолян – Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху самия хотел да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това заяви доц. д-р Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог, на пресконференция в Смолян.

Областният кризисен щаб разисква мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май, разрушавайки участък от пътя Смолян – Пампорово.

Според доц. Ангелов свлачището е във фаза, когато е на отделни блокове, водата на терена се просмуква между тях и те още веднъж се активизират. Експертът препоръча тези води да се отведат с масови дренажи, за да се елиминира оттичането на водите като фактор. Като втора спешна мярка геологът посочи аварийно укрепване на участъка над хотелската сграда и други подобни зони.

По този начин ще бъдат направени аварийни укрепвания, които да предшестват укрепването на целия масив. През това време могат да се водят проучвателни и проектантски работи по свлачището. Доц. Ангелов смята, че самото укрепване на свлачището не е необходимо да се възлага по реда на Закона за обществените поръчки и Закона за устройство на територията, което би отнело много време, а Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да възложи процедура по необходимост в аварийно положение.

От Областната администрация настояват за мерки за укрепване на паднала преди години подпорна стена по алтернативния маршрут през с. Стойките. Предстои да се извърши цялостна проверка на състоянието на яз. „Пампорово“, първите инспекции показват, че е в добро състояние.

