Фискалният резерв съвсем пресъхна

Фискалният резерв на държавата никога не е бил в такова критично състояние.

"В началото на юли след превеждането на пенсиите и други социални плащания в него ще останат само 68 млн. евро, без да се броят средствата в неприкосновения Сребърен фонд. Ситуацията през август ще е още по-критична", обяви днес в бюджетна комисия зам.-министърът на финансите Людмила Петкова.

За първите пет месеца на годината Фискалният размер се е стопил с общо 2.4 млрд. евро. Петкова подчерта, че сумата е почти колкото бюджетният дефицит в края на май (2.5 млрд. евро).

Тези данни за Фискалния резерв бяха представени на извънредно заседание на бюджетната комисия като аргумент защо парламентът трябва спешно да одобри правителството да тегли нов дълг от 3.8 млрд. евро. С гласовете на "Прогресивна България" и ДПС бюджетната комисия гласува на второ четене новия дълг в удължителния закон за бюджета, въпреки призивите на опозицията това да стане с редовния бюджет за 2026 г.

От опозицията за пореден път напразно настояха Министерство на финансите да представи разчети за очакваните приходи и разходи в хазната през следващите месеци, както и списък с готовите проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август.

"Това е несериозно - без разчети искате да гласуваме празен чек за 3.8 млрд. евро", възпротиви се Мартин Димитров от "Демократична България". Той дори поиска отлагане на заседанието, докато Министерство на финансите не предостави исканите данни. Това предложение обаче не получи подкрепа при гласуването.

От "Продължаваме промяната" и "Демократична България" смятат, че нуждата от нов дълг е далеч по-малка от исканите 3.8 млрд. лв. Според тях 2.1 млрд. евро са достатъчни - колкото са плащанията към проекти по ПВУ през юли и август, докато получим очаквания четвърти и пети транш от Брюксел.

"Освен разходи по ПВУ правителството трябва да покрие и текущ дефицит. Сумата от 3.8 млрд. евро покрива очаквания 3% бюджетен дефицит за тази година", обясни депутатът от "Прогресивна България" и шеф на бюджетната комисия Константин Проданов. Той посочи, че бюджетните разходи ще оказват все по-голям натиск върху хазната, защото от 1 юли ще има ръст на пенсиите. В същото време не е много сигурно дали през второто полугодие ще продължи добрият ръст на приходите на фона на спада на цените на петрола, който вече наблюдаваме.

Проданов обяви още, че целта на спешното гласуване на новия дълг е той да бъде изтеглен от международните пазари до началото на август. "Освен това искаме да дадем по-голяма гъвкавост на Министерство на финансите да изтегли достатъчно голяма сума, вместо всеки път да се гласува от Народното събрание", допълни той.

Владислав Горанов от ГЕРБ поиска дебатът да бъде прекратен. "Нашата емоционална интелигентност е изнасилена. ГЕРБ ще се въздържат да гласуват новия дълг, защото нашите гласове не са необходими", обясни депутатът.

От МФ все пак цитираха някои данни за бюджета. През юли и август правителството трябва разплати около 2.5 млрд. евро за извършени дейности по проекти по ПВУ и още 635 млн. евро през септември. Срещу тях страната ни очаква четвърти транш от Брюксел за 1 млрд. евро през юли и още 1.6 млрд. евро пето плащане в края на 2026 г. Отделно имаме 1.5 млрд. евро вземания от другите европейски фондове.

Месечно постъпленията от данъци във Фискалния резерв са за над 1.170 млрд. евро. Те обаче постъпват след 14-то число, докато до 7-мо число се плащат пенсиите и други социални плащания. "В годините с достатъчно средства във Фискалния резерв това разминаване в приходите и разходите се компенсираше от резерва. Сега това става все по-трудно. Критично е положението за август и септември, когато, ако не се изтегли дълг, държавата не само няма да може да плати пенсиите, но и всички останали плащания", каза зам.-министърът на финансите Людмила Петкова.