ГЕРБ и ДПС спасиха кворума на управляващите за новия дълг

До приемането на редовен бюджет за 2026 г. правителството може да поема нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро, с които да финансира бюджетния дефицит, както и плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. Това гласуваха окончателно, на второ четене депутатите в Народното събрание с промяна в т.нар. удължителен бюджет.

Против новия дълг гласуваха от "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане", докато ГЕРБ гласуваха "въздържали се".

Игра с кворума

По време на дебатите Асен Василев от ПП поиска проверка на кворума и за първи път в новия парламент имаше "игра с кворума".

При проверката от управляващата партия "Прогресивна България" се регистрираха само 120 души (за кворум са необходими поне 121 депутати). Тогава ГЕРБ и ДПС се притекоха на помощ съответно с 12 и 11 души и така спасиха положението с гласуването на промените в удължителния бюджет.

Цончо Ганев от "Възраждане" също поиска проверка на кворума, но този път ПБ успя да събере необходимия брой депутати.

Празен чек

От опозицията за пореден път поискаха от вносителите разчети за приходите и разходите в държавната хазна в следващите месеци. "Без да имаме поне една екселска таблица и на думи "вервайте ми"да гласуваме 3,8 млрд. евро нов дълг, е неблагоразумно. Моето предложение е размерът на външния дълг да се свие до 2,1 млрд. евро", призова Асен Василев от "Продължаваме промяната".

Народният представител от "Демократична България" Мартин Димитров призова управляващите да помислят много добре за външния дълг, за да стане ситуацията у нас като в Румъния. "ДБ няма да даде празен чек на управляващите за дълга", каза той и се възмути, че финансовият министър Гълъб Донев не присъства в залата, за да обясни на какви разчети се позовава, за да твърди, че реалният дефицит е 7.4%.

Константин Проданов от "Прогресивна България", който е и председател на бюджетната комисия, заяви, че чекът не е празен, а препълнен, подписан от предходните управления и сервиран на новите управляващи да се оправят с него. Той заяви, че финансовият министър ще представи подробните разчети за приходите и разходите, когато внесе редовния бюджет за 2026 г., който ще се приеме през август.

Това предизвика недоволство от опозицията. "Първо, очаквахме редовен бюджет до края на юни, после през юли, сега става ясно, че е ще е през август. Нямате никакъв план за реформи", ядоса се Владислав Панев от ДБ.

Слави Василев от ПБ обясни от парламентарната трибуна, че тегленето на нов дълг в средата на годината преди да бъде приет редовния бюджет било "мостово финансиране" и конюнктурна ситуация, а критиките на опозицията са "проява на лош вкус и популизъм".

В отговор Асен Василев нарече Слави Василев "Спяща красавица", защото през последните 9 години е проспал: управлението на Румен Радев, договора с "Боташ" и протестите през миналата година. "Къде е вашият бюджет с 3% дефицит?", запита бившият финансов министър, а сега лидер на ПП.

Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че разплащания по проекти от ПВУ създават допълнителни разходи за бюджета тази година. За юли, август и септември трябва да се разплатят общо 3.1 млрд. евро. Ако през юли страната ни получи четвъртия транш по ПВУ за 1 млрд. евро, остава недостиг от 2.1 млрд. само заради ПВУ. Отделно текущият бюджетен дефицит е 2.2 млрд. евро, но в следващите месеци той ще расте. "Новият дълг е необходим не за безконтролни харчове, а за ликвидна застраховка за стабилността на страната", посочи зам.-министър Петкова.

С промените в удължителния бюджет се предвижда новият дълг от 3.8 млрд. евро да се набира на международните дългови пазари.