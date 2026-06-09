Новият дълг от 3.8 млрд. евро ще е само за ПВУ и капиталови разходи

Финансовият министър Гълъб Донев увери, че 98% от проектите по ПВУ ще бъдат изпълнени до края на август, за което ще получим финансиране от ЕК.

С 13 гласа "за", 3 "против" и 5 "въздържали се" бюджетната комисия в НС одобри днес на първо четене правителството да изтегли нов дълг от 3.8 млрд. евро въпреки липсата на редовен бюджет за 2026 г. и неяснотата какъв ще бъде заложения в него дефицит.

Още утре в пленарна зала ще бъде гласувана на първо четене промяната в удължителния закон за бюджета, защото правителството бърза с възможността да тегли заеми, за да си осигури ликвидност.

"Сумата от 3.8 млрд. евро е необходима за покриване на плащания за инвестиционни проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, който приключва на 31 август, както и за капиталови разходи на държавата", обясни пред депутатите от бюджетната комисия финансовият министър Гълъб Донев.

От думите му стана ясно, че текущи бюджетни разходи като пенсии, заплати, издръжка и социални плащания с новоизтегления дълг няма да се правят, защото по-големите данъчни приходи тази година били достатъчни да ги покрият.

"С очакваните средства по европрограми, както и с четвъртото и петото плащане по ПВУ, този таван от 3.8 млрд. евро ще подсигури всички разходи на държавата в следващите месеци," заяви финансовият министър.

Правителството иска част от новия държавен дълг да заеме от международните пазари през юни и юли, за което има специална разпоредба в промените в удължителния закон за бюджета.

Защо 3.8 млрд. евро нов дълг сега?

В бюджетната комисия депутатите от опозицията искаха разяснения защо правителството иска да изтегли 3.8 млрд. евро и не е ли прекалено висока тази сума, след като не е ясно колко проекти по ПВУ ще бъдат приключени навреме.

Финансовият министър обясни, че 98% от проектите са на финален етап и всички ще бъдат предявени за плащане. Четвъртото плащане по ПВУ в размер на 1,1 млрд. евро се очаквали в края на юли, а 1.6 млрд. евро пето плащане - в края на 2026 г. "В периода юни-август обаче за правителството има концентрация на разплащания по инвестиционни проекти от ПВУ с пари от бюджета. ЕК няма да направи плащания, без да докажем, че тези проекти са извършени, т.е. без национално финансиране", каза Донев.

В същото време данъчните приходи през летните месеци намаляват, затова не може да се разчита на тях - те ще покриват само текущи бюджетни разходи, обясниха от МФ. Фискалният резерв също е изтънял до 4.4 млрд. евро, като от тях неприкосновени са 2.4 млрд., които са в Сребърния фонд.

От думите на финансовия министър Гълъб Донев и на шефа на бюджетната комисия Константин Проданов стана ясно, че правителството бърза да изтегли дълг от международните пазари през юни и юли. "През август пазарите са затворени, а от септември нататък тенденцията е за вдигане на лихвите. Това е причината да искаме законово да се позволи сега нов дълг от 3.8 млрд. евро", обясни Донев. И доуточни, че правителството ще тегли заеми на траншове както от международните пазари, така и от вътрешния пазар.

От "Демократична България" и от "Продължаваме промяната" обявиха, че няма да подкрепят новия дълг, защото нуждите от финансиране на държавата са далеч по-малко. "Инфлацията оказва благоприятно влияние на приходите и те скачат. В същото време лихвите на международните пазари не са благоприятни в момента, условията ще бъдат по-добри през септември, октомври", смята Владислав Панев от ДБ.

Според Асен Василев от "Продължаваме промяната" по-добрият вариант за излизане на международните дългови пазари е след приемането на редовния бюджет за 2026 г., когато за инвеститорите ще е ясен какъв ще е бюджетният дефицит. "Прогноза за реален дефицит от 7.4%, каквато направи наскоро финансовия министър, плаши всеки инвеститор, никой няма да даде нормална лихва при тези условия", каза Василев.

Мартин Димитров от ДБ поиска още преди приемането на редовен бюджет за тази година МФ да представи ясен план за намаляване на дефицита, така че той да не надхвърля 3%, без да се пипат данъците. "Ако това не решим, заемите ще идват един след друг. Може ли да поемете ангажимент, че няма да се теглят още заеми над тези 3.8 млрд. евро?", попита Димитров управляващите.

От ГЕРБ също настояха час по-скоро правителството на Румен Радев да представи проектобюджет за 2026 г., за да е ясен дефицита за годината и дали въпросните 3.8 млрд. евро ще са достатъчни да го покрият. "ГЕРБ ще се въздържат да подкрепят новия дълг, защото управляващите нямат нужда от нашата подкрепа", каза Владислав Горанов.

"Не мога да отговоря какъв бъде дефицитът в редовния бюджет - дали ще бъде по-голям, по-малък или равен на 3%" , каза финансовият министър Гълъб Донев. Все пак той увери, че заложените 3.8 млрд. евро нов дълг ще покрият "почти 3% бюджетен дефицит". Константин Проданов увери, че "Прогресивна България" няма да позволи дефицитът да нарасне над 3%.