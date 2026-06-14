България планира 19 млрд. евро инвестиции във въоръжение

В плана до 2035 г. е включена доставка на самолети F-16 Block 70, средства за наземното им обслужване, въоръжение и обучение; придобиване на многофункционални патрулни кораби за ВМС; придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи, придобиване на боеприпаси и др.

България ще инвестира в ново въоръжение и военна инфраструктура над 19 млрд. евро до 2035 г. За 10 години преките разходи за отбрана ще нараснат от 2% от БВП до 3.5 % от БВП. За съпътстващи дейности, свързани с отбрана, всяка година ще бъдат класифицирани разходи в размер на 1.5% от БВП.

Това предвижда Националният план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП до 2035 г. Достигането на ниво от 5% разходи за сектора на сигурността е общ ангажимент, поет на Срещата на върха на НАТО в Хага през 2025 г., курс към увеличаване на разходите в сектора обяви и ЕС.

Планът ще започне да се изпълнява още от тази година, като за отбрана е предвидено финансиране в размер на 2.15% от БВП при дял от 2.09% в бюджета за 2025 г. Очаква се капиталовите инвестиции конкретно (без разходи за заплати и издръжка) да достигнат 869 млн. евро, като близо 30% от тях ще са по одобрения за България заем по механизма на ЕС SAFE с общ размер от 3.2 млрд. евро.

По-рязко увеличение на капиталовите разходи за отбрана е планирано за бюджет 2027, като делът на финансирането по SAFE ще е по-нисък - 16%, тоест основната тежест ще бъде поета от националния бюджет. Най-сериозно отражение в помощ на националния бюджет SAFE ще има през 2029 и 2030 г., когато финансирането в отбраната през него ще достигне до и над 60% от общите капиталови разходи.

От 2031 г. цялата тази тежест следва да се поеме от националния бюджет. Това означава извънреден капиталов разход през 2031 г. в размер на близо 1.28 млрд. евро.

Извън преките разходи за отбрана ежегодно по националния бюджет България следва да докаже още 1.5% разходи от БВП за дейности, свързани с отбраната. Предстои да видим как точно ще се доказва този ангажимент, но той е свързан с преквалифициране на разходи.

Като съпътстващи разходи се допускат: