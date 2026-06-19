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Шишков алармира: На Мальовица незаконно се строи нов лифт

Инвеститорът, свързан с Христо Ковачки, отрича да е нарушил правилата

19 Юни 2026
Оператор и мениджър на ски курорт и туристически комплекс „Мальовица“ в Рила е дружеството „Ви Ай Хънтинг“.
Оператор и мениджър на ски курорт и туристически комплекс „Мальовица“ в Рила е дружеството „Ви Ай Хънтинг“.

В района на Мальовица се извършва незаконно строителство въпреки издадената забрана от контролните органи. Строителните работи са започнали в края на служебното правителство на Андрей Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите изисквания.

Това съобщи днес министърът на регионалното развитие Иван Шишков пред журналисти в парламента.

Шишков уточни, че става въпрос за изграждането на четириседалков лифт на мястото на съществуващ ски влек. По информация на министъра инвеститор на проекта е бизнесменът Христо Ковачки.

Когато редовното правителство на "Прогресивна България" е встъпило в длъжност, разрешителното за строеж е било отменено, а строителството - спряно. "Днес обаче имаме информация, че въпреки забраната, ремонтните дейности продължават. Явно ще трябва да се намеси и полицията“, заяви Шишков. 

Оператор и мениджър на ски курорт и туристически комплекс „Мальовица“ в Рила е дружеството „Ви Ай Хънтинг“ ООД. Компанията управлява едноименния целогодишен хотел, съоръженията на Меча поляна, ски гардеробите и ски училищата в комплекса.

За казуса с подмяната на ски влека с четириседалков лифт край хижа "Мальовица" се разбра преди седмица, когато софийската екоинспекция извърши проверки в землището на село Говедарци, община Самоков, където е трасето на стария влек. В инспекциите са участвали и експерти от Агенцията по горите и Национален парк "Рила". Тогава е установено, че се махат стълбовете на влека, правят се нови изкопи и се наливат фундаменти.  Констатирано е разполагане на механизация извън сервитута на съществуващото трасе. Установени са и несъответствия между реално изпълняваните строителни дейности и параметрите на разгледаното инвестиционно предложение, включително промени във фундаментите на съоръжението и местоположението на горната лифтова станция.

След изявлението на регионалния министър от комплекс "Мальовица" реагираха с позиция, като отхвърлиха обвиненията в незаконно строителство.

"Модернизацията и реконструкцията на стария влек в седалков лифт от село Говедарци до Мальовица (община Самоков), е напълно законна, като са спазени всички процедури в законодателството. Инвестиционният проект е одобрен от община Самоков и е издадено разрешение за строеж от РДНСК – Софийска област", посочват от компанията.

Оттам твърдят, че инвестиционното намерение се реализира изцяло в габарита на съществуваща просека, чиито дължина и ширина се запазват напълно. Просеката е изградена съгласно разрешение от 1987 г., а ДНСК е излязла със становище през 2025 г., че  извършването на реконструкцията и модернизацията на въпросния влек не представлява ново строителство. 

От комплекс "Мальовица" подчертават, че проектът не предвижда промяна предназначението на имота, нито усвояване на нови горски площи. Не се предвижда изграждане на ново трасе, не се предвижда нов урбанизиран обект върху горска територия.

Старият влек в село Говедарци, община Самоков е бил в окаяно състояние и опасен за хората, казват от фирмата. За да се модернизира в нова въжена линия за превоз на хора – четириседалков лифт, трябва да бъдат подменени долната и горна станция, носещите стълбове, въжето и транспортните средства на въжената линия. Ще бъде запазено разположението на стълбовете, като старите стълбове и фундаменти ще бъдат демонтирани и на същите места ще бъдат изградени новите, уверява инвеститорът. Капацитетът на четириседалковия чифт ще е от 1520 човека на час, ще има 57 седалки, а пътуването в едната посока ще отнема 4 минути.

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Мальовица, лифт

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