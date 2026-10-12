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Уикенд
В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
10 Окт. 2026
Противник на диктатурата на пролетариата става министър след 9.IX.1944 г.
09 Окт. 2026
Самуил е бил 1.53 метра висок
08 Окт. 2026
Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната
08 Окт. 2026
Нобелът за химия е за разкриването на вековна загадка
07 Окт. 2026
Белгийски физик получи Нобел за "призрачните пратеници от Космоса"
06 Окт. 2026
Изследване на мозъка донесе Нобел за медицина
05 Окт. 2026
Българин стана световен шампион по ядене на люто
04 Окт. 2026
“Умните тоалетни” излизат на мода
02 Окт. 2026
Един от най-богатите българи обявява политиците ни за цървули
29 Септ. 2026
Октомври започва с по-ниски температури
28 Септ. 2026
От днес дните намаляват с близо 3 минути
23 Септ. 2026
Най-голямата находка от железни заготовки в Европа е открита край Дунав
22 Септ. 2026
В Сингапур четенето се заплаща
20 Септ. 2026
Gladiator Ultimus - парфюмът на дръзките мечтатели
18 Септ. 2026
Столетниците в Япония за първи път надхвърлиха 100 000
15 Септ. 2026
Властите в Пекин предлагат пари срещу дронове
14 Септ. 2026
5.4-километрова маса за Гинес бе направена в Румъния
13 Септ. 2026
Феноменалният гоблен от Байо напусна Франция за пръв път от 1000 г.
06 Септ. 2026
Изследвания за мляко от хлебарки и гниещо бельо получиха "Шнобел"
05 Септ. 2026
Стена се е запазила ярко червена в провадийската солница 6 хиляди години
04 Септ. 2026
Радул Милков първи в света извършва разузнавателен полет
03 Септ. 2026
Киргизстан смая света с откриването на Номадските игри
02 Септ. 2026
Август се оказа четвъртият най-горещ месец от 1930 г. насам
01 Септ. 2026
Разговорите с ChatGPT може да стигнат до съда
31 Авг. 2026
Южна Корея утрои наказанията за пътуване до опасни държави
29 Авг. 2026
Раждаемостта в света падна за първи път под критична граница
25 Авг. 2026
1800 души преместиха 360-тонна кула в Япония
25 Авг. 2026
Спасиха от пожар останките на първите крале на Арагон
24 Авг. 2026
След мамута търсачите в Дунав откриха и бизон
22 Авг. 2026
Археолози попаднаха на запазени керамични съдове със зърнени култури
21 Авг. 2026
Един от организаторите на Съединението има издадена смъртна присъда
20 Авг. 2026
Принц Хари и Меган се завръщат във Великобритания
20 Авг. 2026
Разкриха нелегален зоопарк с хищници в Румъния
20 Авг. 2026
Жилещи "португалски галери" нападнаха френските плажове
18 Авг. 2026
Турбуленциите стават все по-силни и опасни
18 Авг. 2026
530 испанци са потърсили лекар заради слънчевото затъмнение
14 Авг. 2026
Археолози откриха скелет на човек, който се е криел от пожар в Деултум
12 Авг. 2026
Майорка обяви извънредно положение заради слънчевото затъмнение
11 Авг. 2026
Маршрутът на подводен кабел за милиони бе променен заради фенове на "Хари Потър"
10 Авг. 2026
Германия отчита рекорд от близо 14 000 сигнала за НЛО
09 Авг. 2026
Печат на Симеон и голяма божествена фигура разкри земята
08 Авг. 2026
Добрич е №1 по консумация на бира в България
07 Авг. 2026
Теоретикът на родния символизъм получава забрана да публикува след 9 септември 1944 г.
02 Авг. 2026
Родопската теснолинейка навърши 100 години
01 Авг. 2026
Защо Сеута се превърна в гореща миграционна точка?
01 Авг. 2026
Първата половина на август ще е по-слънчева
28 Юли 2026
Таджикистан окончателно забрани хиджабите и брадите
28 Юли 2026
Музеят на Джордж Лукас ще покаже невиждани експонати от "Междузвездни войни"
27 Юли 2026
Теза на първия ни просветен министър е в библиотеката на Конгреса на САЩ
25 Юли 2026
Сняг падна на Мусала
24 Юли 2026
Италия прави център срещу дигиталната зависимост
24 Юли 2026
Слънчево затъмнение пълни хотелите в Нова Зеландия 2 години по-рано
23 Юли 2026
Родната къща на Хитлер официално стана полицейски участък
22 Юли 2026
Британските премиери се сменят, но котаракът Лари остава
21 Юли 2026
Револверът на Радев от Ердоган ще бъде изложен в музея на МВР
17 Юли 2026
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В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
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Изследване на мозъка донесе Нобел за медицина
05 Окт. 2026
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Противник на диктатурата на пролетариата става министър след 9.IX.1944 г.
09 Окт. 2026
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Самуил е бил 1.53 метра висок
08 Окт. 2026
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Белгийски физик получи Нобел за "призрачните пратеници от Космоса"
06 Окт. 2026
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За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
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Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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