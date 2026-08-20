Принц Хари и Меган се завръщат във Великобритания

Херцогът и херцогинята на Съсекс планират да се върнат да живеят във Великобритания, предава Би Би Си. Принц Хари и Меган възнамеряват да се преместят от САЩ по-късно този месец в частна резиденция извън Лондон, както първоначално съобщи "Дейли Телеграф".

Децата на двойката - седемгодишният принц Арчи и петгодишната принцеса Лилибет, са записани да започнат обучение в британско училище през септември. Крал Чарлз III е бил уведомен за преместването на съпрузите в неделя. В момента няма планове нито принц Хари, нито Меган да възобновят ролите си на действащи членове на кралското семейство.

Миналата година принц Хари загуби съдебно дело относно нивата на сигурност, на които той и семейството му имат право, докато са във Великобритания. Херцогът се опита да отмени решение, което понижи нивото на охрана на семейството, след като съпрузите прекратиха правомощията си като част от кралското семейство и се преместиха в САЩ.

След обявяването на планираното завръщане говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че решенията относно сигурността на кралското семейство се вземат от Изпълнителния комитет за защита на кралските особи и публичните фигури (Ravec) и че системата за защита на правителството на Обединеното кралство е строга и пропорционална. Принц Хари вече е заявявал, че именно притесненията за безопасността са му попречили да дойде в Обединеното кралство със съпругата и децата си.

Хари и Меган напуснаха Обединеното кралство и се оттеглиха от кралските си задължения в началото на 2020 г., а след това заживяха в Калифорния. Семейните отношения са обтегнати оттогава, като посещението през юли при крал Чарлз III и кралица Камила се смята за ключово. Дворецът определи срещата в частния дом на краля в Глостършир като частно семейно събитие.