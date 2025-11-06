Медия без
Меган Маркъл се завръща към киното след 8 години

Засега с много малка роля

Днес, 12:00
ЕПА/БГНЕС

Меган Маркъл ще се завърне към актьорството, осем години след като се оттегли от Холивуд. Херцогинята на Съсекс се присъедини към екипа на филма Close Personal Friends, в който участват Джак Куейд, Лили Колинс и Бри Ларсън, съобщи вестник "Сън". Тя ще играе самата себе си във филма, който разказва историята на две двойки: едната е известна, а другата – не. Специализираното издание Variety уточни, че става дума за малка епизодична роля.

Меган Маркъл бе забелязана на снимачната площадка в Пасадена, Лос Анджелис. "Това е важен момент за Меган и означава завръщане към това, което наистина обича", цитира "Сън" източник от продуцентския екип на Amazon MGM Studios и уточни, че майката на две деца "е засипана с предложения, но това ѝ се е сторило подходящо".

През 2017 г., след годежа си с принц Хари, херцогинята обяви решението си да се оттегли от работата си в киното, която включваше роли в "Не ме забравяй" и "Шефове гадняри", за да се фокусира върху кралския живот. "Това е нов етап, нали? Направих това и се чувствам много горда от работата, която свърших там, а сега е време да работя с Хари като екип", каза тя за напускането на ролята си в хитовия телевизионен сериал "Костюмари", докато гледаше напред към новия си живот.

Меган Маркъл изпълняваше ролята на Рейчъл Зейн в "Костюмари" в продължение на седем сезона. Последният ѝ епизод бе излъчен през април 2018 г. Тогава принц Хари заяви, че никога не е чувал за нея, нито е гледал сериала, преди да се срещнат.

През 2020 г. двойката се отказа от кралските си задължения и се премести в Санта Барбара, Калифорния, където живее с двете си деца.

