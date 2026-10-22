Писателят Иван Грозев е номиниран два пъти за Нобелова награда

Покрай неотдавнашното очакване да бъде обявен новият лауреат на Нобеловата награда за литература отново бе споменато, че едва четирима български творци са били номинирани за това най-престижно отличие. Иван Грозев е може би най-неизвестният сред останалите (Пенчо Славейков, Иван Вазов и Елисавета Багряна), но пък е номиниран на два пъти. За съжаление в днешно време той е доста позабравен.

Иван Грозев Петков (1872-1957) е роден в Червена вода, Русенско. Получава средно образование в Русенската гимназия. Известно време учителства в родното си село и окръжния град. Но стремежът му за нови знания продължава. През 1894 г. завършва Славянска филология във Висшето училище (по-късно Софийски университет). След това дълги години е гимназиален учител в столицата.

Преподавател по литература е на видни българи -

Йордан Йовков, Григор Василев, Христо Бръзицов и др. В приятелския кръг на Иван Грозев се включват популярни писатели, политици и общественици като Алеко Константинов, Стоян Михайловски, Пейо Яворов, Емануил Попдимитров и др. Той е сред основателите на масонството в България.

Появяват се и първите му поетични творби. Те са в духа на Вазовата патриотична лирика. Сътрудничи на вестниците "Македоно-одрински куриер", "Напред", "Зора", "Летопис" и др. Негови писания са публикувани в списанията "Българска сбирка", "Български преглед", "Духовна пробуда", "Всемирна летопис", "Хиперион" и др. Председател е на Управителния съвет на "Културно дружество българско родно изкуство" и член на Съюза на българските писатели.

Интерес представляват творческите намерения на Иван Грозев. Първите му стихотворения са отпечатани през 1896 г. Десетина години по-късно (1907 г.) той заминава за Германия. В Нюрнберг пише драмата си "Златната чаша". Сюжетът на това творение е от историята на богомилството. В следващите години под перото му излизат драматичните поеми "Змей" и "Семела", драмите "Йов" и "Съдний ден". Недовършена остава само "Боян магьосникът". Издава и стихосбирка под заглавие "Видения и съзерцания".

От началото на 20-те години на ХХ век той започва да се занимава сериозно с изкуствознание, история на религията и литературна критика. По-късно в творчеството му преобладават мистични настроения и увлечения по модернизма. Изнася поредица от лекции в салона на Теософското дружество и в Софийския университет. Редактор е на списание "Теософия". Активно участва в полемиката относно качеството на преводаческата дейност. Грозев владее руски, немски и френски език. Руски учи още като ученик. Усвояването на немски и френски език е резултат от престоя му в Германия и Франция. През 1924-1925 г. пребивава в Париж като стипендиант на българското Министерство на просвещението. Тогава осъществява и превод на три от своите драми.

Безспорно значимо място в битието на Иван Грозев заема номинацията му за Нобелова награда за литература. Първото предложение е

изготвено през януари 1928 г. от академик Михаил Арнаудов.

Това не е случайно. Михаил Арнаудов е автор на повече от 50 монографии, посветени на Паисий Хилендарски, Неофит Бозвели, Васил Априлов, Георги Раковски и други, в които изследва тяхното творчество. Затова не е изненада, че забелязва таланта и постиженията на Иван Грозев. Номинацията е мотивирана в секцията на Българската академия на науките и достига до регистрите на Нобеловия комитет. Ала няма позитивен резултат - предпочетена е норвежката писателка Сигрид Унсет. Предложението следва и на следващата 1929 г., но отново без отговор. Общо са представени 30 популярни световни автори, а наградата е спечелена от германския писател Томас Ман.

Този неуспех не намалява темповете в интелектуалното развитие на Иван Грозев. И през следващите години той не спира да се изявява в обществения и културния живот на страната.

Грозев умира на 8 януари 1957 г. в София на 84-годишна възраст. На негово име е наречена улица в столичния квартал "Илинден".