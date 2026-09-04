Стена се е запазила ярко червена в провадийската солница 6 хиляди години

Стенна вътрешна мазилка, върху която все още ясно личи наситена червена боя - с изненадващо ярък цвят, запазен въпреки хилядолетията. Такава находка се показа при проучванията на солницата в Провадия. Изникнаха и други фрагменти от дом от късния халколит, на около 6000 години. По някои от тях се виждат и ленти, нарисувани с бяла боя.

"Стените отвътре не са били просто функционална част от постройката, те са били внимателно оформяни, оцветявани с червена боя, допълнително рисувани с бели линии, което е създавало уют за обитателите. Открихме и фрагменти от дебела глинена замазка около дървен стълб, която има червенобоядисана повърхност. Тази структура в къщата без съмнение е имала обредна роля. Днес виждаме само отделни парчета от изпечени глинени мазилки. Преди повече от шест хилядолетия обаче те са били част от истински дом, изпълнен с живот, цвят и представи за земеделския космос", коментираха в социалните мрежи археолозите, работещи на обекта.