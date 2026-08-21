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Археолози попаднаха на запазени керамични съдове със зърнени култури

Днес, 12:23
При интензивен пожар около средата на XIV в. постройката е изгоряла, а всички съдове са паднали на пода и затрупани с въглени и камъни от градежите и от вторичен насип, направен след пожара.
Регионален исторически музей - Бургас
При интензивен пожар около средата на XIV в. постройката е изгоряла, а всички съдове са паднали на пода и затрупани с въглени и камъни от градежите и от вторичен насип, направен след пожара.

След кулите, десетките стрели и изцяло запазената шпора, бургаските археолози се зарадваха на съвсем неочаквано откритие – седемнадесет керамични съда, които ще бъдат изцяло реставрирани. Според специалистите те са били в сграда до крепостната стена, наредени на лавици, непосредствено до голяма домакинска пещ, предава БТА.

При интензивен пожар около средата на XIV в. постройката е изгоряла, а всички съдове са паднали на пода и затрупани с въглени и камъни от градежите и от вторичен насип, направен след пожара. Точно така са ги открили археолозите – фрагментирани поради затрупването си, но не и разместени. Сред тях е и изцяло запазена паница, изработена в техниката сграфито. Намерени са гърнета, чаши, големи съдове за съхранение на храни и дори подница за изпичане на хляб. В някои от съдовете има запазени овъглени зърнени култури, които по първоначални данни са просо и леща.

Всички находки са открити при вътрешното лице на югозападната крепостна стена. Археолозите привършват с нейното проучване, като целта им е тази година да приключат разкопките на 300-метровата западна стена на средновековния град, и да я предадат за проектиране и изпълнение на консервационно-реставрационни работи.

Разкопките на Русокастро са финансирани от Министерски съвет на Република България и Община Камено и са организирани и изпълнявани от Регионален исторически музей – Бургас. Обектът е приоритетен, с целево държавно финансиране,  за нуждите на националния културен туризъм.

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Ключови думи:

Русокастро, археология

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