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Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната

Тя е работила и по първата американска система за противовъздушна отбрана

Днес, 10:25
Известната програма "Аполо" позволи на американците да вземат превес над Съветския съюз в първата лунна надпревара през 60-те и 70-те години на миналия век.
Pixabay
Известната програма "Аполо" позволи на американците да вземат превес над Съветския съюз в първата лунна надпревара през 60-те и 70-те години на миналия век.

Американката Маргарет Хамилтън, ръководила разработването на компютърната система, използвана в лунната програма "Аполо" на НАСА, е починала на 90-годишна възраст, предават АФП и БТА. 

"Маргарет Хамилтън, изключително влиятелна компютърна специалистка, известна с това, че е ръководила екипа в Масачузетския технологичен институт, отговорен за разработването на компютърната система по време на програмата "Аполо" на НАСА, е починала на 30 септември на 90 години", написа престижната институция на сайта си.

Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман също отдаде почит на Хамилтън, чиято работа е допринесла за осъществяването на програмата "Аполо" и първите пътувания на човека до Луната.

"Най-добрият начин да почетем нейното наследство е да продължим оттам, където нейното поколение е спряло, и никога да не спираме да вървим напред", написа Айзъкман в социалната мрежа Екс.

Известната програма "Аполо" позволи на американците да вземат превес над Съветския съюз в първата лунна надпревара през 60-те и 70-те години на миналия век.

След няколко забавяния мисията на НАСА "Артемис 3", която трябва да изпрати астронавти на Луната за първи път от последната мисия "Аполо" през 1972 г., е планирана за 2027 г.

Родена през 1936 г. в Индиана, САЩ, Маргарет Хамилтън е изучавала математика, преди да започне работа в катедрата по метеорология на Масачузетския технологичен институт, а след това и по разработването на първата американска система за противовъздушна отбрана.

През 1965 г. тя кандидатства за работа в университетската лаборатория The Instrumentation Lab, специализирана в проектирането на аеронавигационни инструменти, която по това време търси експерти за разработването на компютърна програма с цел „изпращането на човек на Луната“.

"Заинтригувана от това предизвикателство, Маргарет Хамилтън е наета като първи програмист на "Аполо" в Масачузетския технологичен институт. Така тя става първата жена програмистка в проекта“, се посочва в съобщението на университета, с което ѝ се отдава почит.

През 1968 г. тя ръководи екипа, натоварен с разработването на софтуера за лунната програма.

Осем години по-късно – през 1976 г. – Маргарет Хамилтън напуска Масачузетския технологичен институт, за да основе своя собствена компания в областта на информационните технологии (ИТ).

Превърнала се в емблематична фигура сред жените учени, Хамилтън е известна на широката публика най-вече благодарение на снимка, на която е заснета с кръгли очила и широка усмивка, застанала до купчина с разпечатани програмни кодове, висока колкото нея.

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Ключови думи:

Маргарет Хамилтън, Аполо

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