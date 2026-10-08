Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната

Pixabay Известната програма "Аполо" позволи на американците да вземат превес над Съветския съюз в първата лунна надпревара през 60-те и 70-те години на миналия век.

Американката Маргарет Хамилтън, ръководила разработването на компютърната система, използвана в лунната програма "Аполо" на НАСА, е починала на 90-годишна възраст, предават АФП и БТА.

"Маргарет Хамилтън, изключително влиятелна компютърна специалистка, известна с това, че е ръководила екипа в Масачузетския технологичен институт, отговорен за разработването на компютърната система по време на програмата "Аполо" на НАСА, е починала на 30 септември на 90 години", написа престижната институция на сайта си.

We’ve lost an icon. Margaret Hamilton, a computer science pioneer best known for her work at MIT leading development of the flight software for the Apollo missions to the moon, has died at 90. Read about her legacy via MIT News: https://t.co/ODkbdIsoHw pic.twitter.com/M2xauYYUkU — Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) 7 октомври 2026 г.

Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман също отдаде почит на Хамилтън, чиято работа е допринесла за осъществяването на програмата "Аполо" и първите пътувания на човека до Луната.

"Най-добрият начин да почетем нейното наследство е да продължим оттам, където нейното поколение е спряло, и никога да не спираме да вървим напред", написа Айзъкман в социалната мрежа Екс.

Известната програма "Аполо" позволи на американците да вземат превес над Съветския съюз в първата лунна надпревара през 60-те и 70-те години на миналия век.

След няколко забавяния мисията на НАСА "Артемис 3", която трябва да изпрати астронавти на Луната за първи път от последната мисия "Аполо" през 1972 г., е планирана за 2027 г.

Родена през 1936 г. в Индиана, САЩ, Маргарет Хамилтън е изучавала математика, преди да започне работа в катедрата по метеорология на Масачузетския технологичен институт, а след това и по разработването на първата американска система за противовъздушна отбрана.

През 1965 г. тя кандидатства за работа в университетската лаборатория The Instrumentation Lab, специализирана в проектирането на аеронавигационни инструменти, която по това време търси експерти за разработването на компютърна програма с цел „изпращането на човек на Луната“.

"Заинтригувана от това предизвикателство, Маргарет Хамилтън е наета като първи програмист на "Аполо" в Масачузетския технологичен институт. Така тя става първата жена програмистка в проекта“, се посочва в съобщението на университета, с което ѝ се отдава почит.

През 1968 г. тя ръководи екипа, натоварен с разработването на софтуера за лунната програма.

Осем години по-късно – през 1976 г. – Маргарет Хамилтън напуска Масачузетския технологичен институт, за да основе своя собствена компания в областта на информационните технологии (ИТ).

Превърнала се в емблематична фигура сред жените учени, Хамилтън е известна на широката публика най-вече благодарение на снимка, на която е заснета с кръгли очила и широка усмивка, застанала до купчина с разпечатани програмни кодове, висока колкото нея.