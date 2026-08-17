Турбуленциите стават все по-силни и опасни

Pixabay В силен сезон на "Ел Ниньо" се прогнозира 30% увеличение на турбуленцията само над Северния Атлантик, като се очакват значителни покачвания и над Северна Америка, Южна Америка, Югоизточна Азия и Австралия.

Турбуленцията по време на полет може да обезпокои дори опитните пътници или да докара тревожност на онези, които и без това се страхуват от летене със самолет. Факт е, че през последните няколко години турбуленциите се усещат все по-силно.

Според сайта Phobia Aero, между 25 и 30 процента от възрастните изпитват някаква степен на тревожност от полети, което прави страхът от турбуленция една от най-разпространените фобии в световен мащаб. Трябва да се има предвид, че появата на турбуленция никога не е причинявала катастрофа на съвременен пътнически самолет.

Изследване на университета в Рединг пък установи, че водещият до нестабилност срез на вятъра в струйното течение, което обикаля Земята на около 9000 метра, се е увеличил с 15% от 1979 г. насам, което означава по-силна турбуленция за самолетите и техните пътници. По подобен начин, силната турбуленция при ясен въздух (Clear-Air Turbulence или CAT), която се появява без предупреждение, когато небето е безоблачно, по натоварени полетни маршрути, също се е увеличила с 55%.

По-рано този месец полет на Air India премина през изключителна турбуленция, при която бяха ранени най-малко 12 души. В началото на август, на път за Делхи, Индия, самолетът попада в турбуленция около 90 минути след излитането си от Пукет, Тайланд. 134-мата пътници на борда са усетили внезапно пропадане, причинено от промяната във височината, заради което тези, които не са носили предпазни колани, си ударили главите в тавана на самолета, а един от пътниците е получил фрактура на гръбначния стълб. Самолетът е кацнал безопасно на международното летище "Индира Ганди" в Делхи около 11:00 ч. местно време, където чакали екипи за спешна помощ.

Антон Раченко, авиационен експерт и основател на AirAdvisor, казва пред "Дейли Мейл", че има сериозни доказателства, че турбуленцията в чист въздух става все по-често срещана в някои натоварени въздушни маршрути в различни части на света. За този вид турбуленция няма очевидни знаци, че приближава и затова пилотите не могат да предупредят пътниците веднага.

"Пътниците обаче не бива да си мислят, че всеки полет изведнъж ще стане плашещо турбулентен. Окуражаващото е, че авиокомпаниите също стават много по-добри в предвиждането на турбуленция. По-добрата комуникация в небето означава, че пилотите могат да помагат на тези, които следват подобни маршрути, в реално време. Самолетите вече споделят информация за това, с което току-що са се сблъскали, с полетите, които ги следват, което позволява на пилотите да променят височината или да предупредят пасажерите за евентуална приближаваща турбуленция. Не можем да елиминираме турбуленцията, но превръщането на нещо напълно неочаквано в нещо, за което екипажът може да бъде предупреден пет или десет минути преди да се появи, е от голямо значение", казва Раченко.

Според бившия капитан в авиокомпания Ема Хендерсън основната причина за по-силните турбуленции е изменението на климата. Тя обяснява как със затоплянето на атмосферата, струйните течения могат да се засилят в някои региони поради температурните разлики между въздушните маси. "Напоследък наблюдаваме увеличение на гръмотевичната активност във Великобритания и това носи със себе си риск от повече турбуленция. Климатичните модели показват, че ако температурата на глобално ниво продължи да се покачва, турбуленцията в чист въздух може да стане по-често и по-интензивно явление по някои основни маршрути, особено в Северния Атлантик и Северна Америка", обяснява капитанът.

Има и друг допринасящ фактор, заяви пред "Дейли Мейл" Мая Шпак, главен изпълнителен директор на мобилното приложение за турбуленции SkyPath: "Прогнозите проследяват 88% вероятност за силно или много силно климатично явление "Ел Ниньо" тази година, като пикът се очаква между ноември 2026 г. и януари 2027 г. В силен сезон на "Ел Ниньо" се прогнозира 30% увеличение на турбуленцията само над Северния Атлантик, като се очакват значителни покачвания и над Северна Америка, Южна Америка, Югоизточна Азия и Австралия. Това се отразява не само на качеството на пътуването: турбуленцията вече е водеща причина за нефатални наранявания в търговската авиация, така че дори постепенните увеличения се натрупват както за пътниците, така и за авиокомпаниите", твърди Шпак.

Можете ли да получите обезщетение за турбуленция?

Ако турбуленцията причини отклонение или голямо закъснение поради метеорологични условия извън контрола на авиокомпанията, обичайното фиксирано обезщетение за закъснение може и да не бъде изплатено, въпреки че авиокомпанията има задължения да се грижи за пътниците и да ги закара до местоназначението им.

Ако някой действително е пострадал по време на турбуленцията, това е съвсем различен казус. Травма на борда може потенциално да попадне под международните правила за отговорност на авиокомпаниите, така че в случай на нараняване по време на турбуленция, пострадалият трябва да помоли екипажа да потърси медицинска помощ и да води запис на случилото се.

Има ли начин да се избегне турбуленцията?

Дейвид Мартин, директор на компанията Heamar, която доставя специализирани инструменти за аерокосмическата индустрия, казва, че самолетите, преминаващи над или близо до големи планински вериги, могат да претърпят турбуленция, докато районите около гръмотевични бури и силни метеорологични системи също могат да създадат много по-сурови условия. Някои маршрути са по-склонни към турбуленция поради метеорологичните модели и географията, през които преминават. Такива райони са части от Северния Атлантик или планинските региони като Андите и Хималаите.

Съществуват редица мобилни приложения, които обещават да облекчат страховете относно турбуленцията. Turbli например е инструмент за прогнозиране на турбуленция, създаден през 2020 г. Той взима информация от прогнозите за времето, използвани от екипажа на полета, за да информира пътниците за турбуленция по време на полета, както и за скоростта на самолета и маршрута на. SkyPath е друго такова приложение, което използва данни в реално време.