Спортът по телевизията - 24 юни

Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, Джордж Лофхейгън - Райли Опелка
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, Нуно Боржеш - Джак Пинингтън Джоунс
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, Били Харис - Камерън Нори
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, Джейкъб Фърнли - Флавио Коболи
Макс спорт 3
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, Томас Ечевери - Роберто Баутиста Агут
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, Итън Куин - Талон Грикспор
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, Артур Риндеркнеш - Феликс Оже-Алиасим
Диема спорт 2
17:30 Баскетбол (жени): Евро 2025, 1/4-финал, Франция - Литва
20:30 Баскетбол (жени): Евро 2025, 1/4-финал, Италия - Турция
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Футбол: Мондиал 2025, "Бенфика" - "Байерн" (Мюнхен)