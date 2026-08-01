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Игнориран наш национал направи силен трансфер в Белгия

"Стандард" (Лиеж) привлече Силвестър Джаспър срещу 1 млн. евро

01 Авг. 2026
Силвестър Джаспър позира с екипа на "Стандард" (Лиеж) и стана първият български футболист в историята на белгийския клуб.
Фейсбук/Стандард Лиеж
Силвестър Джаспър позира с екипа на "Стандард" (Лиеж) и стана първият български футболист в историята на белгийския клуб.

Бившият младежки национал на България Силвестър Джаспър подписа договор за три сезона с един от най-известните клубове в Белгия - "Стандард" (Лиеж). Според информация на "Трансфермаркт", досегашният отбор на 24-годишното крило - сръбският "Железничар" (Панчево), ще получи 1 млн. евро за трансфера.

"Радвам се, че мога да направя следващата крачка в моята кариера. Проектът на "Стандард" съвпада с това, което търся в момента", заяви Джаспър след представянето си. Той е първият български футболист, който ще играе за клуба от Лиеж.

Спортният директор на "Стандард" - популярният бивш белгийски национал Марк Вилмотс, заяви по повод новото попълнение: "Силвестър Джаспър е футблист с много интересна статистика и през миналия сезон завърши в идеалния състав на сръбското първенство. Той е бърз, силен е в атака и ще даде на нашия треньорски екип повече опции."

И действително - още при първия си сезон в "Железничар" (Панчево), Джаспър направи отлично впечатление - 32 мача, 7 гола, 6 асистенции. Това му осигури място в идеалния отбор на Суперлигата в Сърбия, както и сред 11-те за сезона на Международния център за спортни изследвания (CIES). Преди това той е играл за английските "Фулъм", "Колчестър" и "Бристъл Роувърс", шотландския "Хибърниън", португалския "Портимонензе" и полския "Шльонск" (Вроцлав).

Въпреки това Силвестър Джаспър все още няма повиквателна за мъжкия национален отбор на България. А именно настоящият селекционер Александър Димитров го пусна в игра в 4 мача през 2021 и 2022 г., докато бе начело на младежкия ни тим. При това бяха водени дълги преговори от БФС, за да бъде убеден Джаспър да играе за България, защото той преди това имаше мачове за юношеските национални формации на Англия до 15 и до 16 г.

Силвестър Джаспър е роден в Лондон, като баща му е нигериец, но майка му е българка. Интересното е, че той е племенник на председателя на управителния съвет на "Марек" Ивайло Паргов.

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